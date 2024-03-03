Челябинский губернатор побывал на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Фото

04 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер приехал в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с делегацией региона на Всемирном фестивале молодежи. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале 4 марта. «В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Большое, яркое событие, которое собрало 20 тысяч участников со всей планеты. Видя молодых людей из десятков стран мира, понимаешь, что изоляция России и нашей культуры невозможна. Встретился с нашей делегацией, обсудили планы. Отдельно остановились на будущем нацпроекте „Молодежь России“, старт которого анонсировал наш президент. Уверен, что такой проект даст новые возможности нашим молодым людям реализовать себя и свои идеи», — сообщил Текслер. По мнению губернатора, Челябинская область хорошо представлена на фестивале. Стенд региона многое рассказывает о Челябинской области. В делегации региона 135 участников и 60 волонтеров разных возрастов. Все они прошли большой конкурсный отбор. После основной программы Всемирного фестиваля молодежи начнется региональная часть. В гости в Челябинскую область приедут 60 участников из 31 страны мира. «Покажем им наш уникальный регион, достопримечательности. Не сомневаюсь, что это событие обязательно останется у них в памяти», — уверен Текслер. Алексей Текслер пообщался с представителями челябинской делегации и волонтерами Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Гости фестиваля с удовольствием фотографировались с губернатором Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с делегацией региона на Всемирном фестивале молодежи. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале 4 марта. «В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Большое, яркое событие, которое собрало 20 тысяч участников со всей планеты. Видя молодых людей из десятков стран мира, понимаешь, что изоляция России и нашей культуры невозможна. Встретился с нашей делегацией, обсудили планы. Отдельно остановились на будущем нацпроекте „Молодежь России“, старт которого анонсировал наш президент. Уверен, что такой проект даст новые возможности нашим молодым людям реализовать себя и свои идеи», — сообщил Текслер. По мнению губернатора, Челябинская область хорошо представлена на фестивале. Стенд региона многое рассказывает о Челябинской области. В делегации региона 135 участников и 60 волонтеров разных возрастов. Все они прошли большой конкурсный отбор. После основной программы Всемирного фестиваля молодежи начнется региональная часть. В гости в Челябинскую область приедут 60 участников из 31 страны мира. «Покажем им наш уникальный регион, достопримечательности. Не сомневаюсь, что это событие обязательно останется у них в памяти», — уверен Текслер.