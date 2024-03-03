03 марта 2024

Челябинский губернатор побывал на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Фото

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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер приехал в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с делегацией региона на Всемирном фестивале молодежи. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале 4 марта.

«В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Большое, яркое событие, которое собрало 20 тысяч участников со всей планеты. Видя молодых людей из десятков стран мира, понимаешь, что изоляция России и нашей культуры невозможна. Встретился с нашей делегацией, обсудили планы. Отдельно остановились на будущем нацпроекте „Молодежь России“, старт которого анонсировал наш президент. Уверен, что такой проект даст новые возможности нашим молодым людям реализовать себя и свои идеи», — сообщил Текслер.

По мнению губернатора, Челябинская область хорошо представлена на фестивале. Стенд региона многое рассказывает о Челябинской области. В делегации региона 135 участников и 60 волонтеров разных возрастов. Все они прошли большой конкурсный отбор.

После основной программы Всемирного фестиваля молодежи начнется региональная часть. В гости в Челябинскую область приедут 60 участников из 31 страны мира.

«Покажем им наш уникальный регион, достопримечательности. Не сомневаюсь, что это событие обязательно останется у них в памяти», — уверен Текслер.

Алексей Текслер пообщался с представителями челябинской делегации и волонтерами
Алексей Текслер пообщался с представителями челябинской делегации и волонтерами
Фото:
Гости фестиваля с удовольствием фотографировались с губернатором
Гости фестиваля с удовольствием фотографировались с губернатором
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с делегацией региона на Всемирном фестивале молодежи. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале 4 марта. «В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Большое, яркое событие, которое собрало 20 тысяч участников со всей планеты. Видя молодых людей из десятков стран мира, понимаешь, что изоляция России и нашей культуры невозможна. Встретился с нашей делегацией, обсудили планы. Отдельно остановились на будущем нацпроекте „Молодежь России“, старт которого анонсировал наш президент. Уверен, что такой проект даст новые возможности нашим молодым людям реализовать себя и свои идеи», — сообщил Текслер. По мнению губернатора, Челябинская область хорошо представлена на фестивале. Стенд региона многое рассказывает о Челябинской области. В делегации региона 135 участников и 60 волонтеров разных возрастов. Все они прошли большой конкурсный отбор. После основной программы Всемирного фестиваля молодежи начнется региональная часть. В гости в Челябинскую область приедут 60 участников из 31 страны мира. «Покажем им наш уникальный регион, достопримечательности. Не сомневаюсь, что это событие обязательно останется у них в памяти», — уверен Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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