Пермяки, дом которых признали аварийным, обратились к Бастрыкину. Видео

04 марта 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Жильцы дома просят Александра Бастрыкина разобраться с признанием их дома аварийным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители дома №9 по улице Седова в Перми отправили видеообращение на страницу главы СКР Александра Бастрыкина. В нем горожане рассказали, что несогласны с признанием их дома аварийным. По словам жильцов, в 2022 году в доме начался капитальный ремонт, который так и не был доведен до конца, а в январе текущего года жильцы узнали, что жилое здание признано аварийным. Видео опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Кузьмичева. «На основании заключения ООО „БТИ-Регион-Кадастр“ получилось, что наш дом аварийный […]. Мы переживаем, что повторим судьбу дома по Куйбышева 68. Просим: решить вопрос о об отмене признания нашего дома аварийным; рассмотреть вопрос о нецелевом использовании средств муниципалитета и фонда капитального ремонта; оградить нас от произвола муниципальных органов власти города Перми», — говорится в обращении жильцов. URA.RU обратилось за комментарием к главе Свердловского района Перми Александру Филиппову, ответ на запрос ожидается. Дом №68 на улице Куйбышева в Перми был экстренно расселен после угрозы его обрушения в 2023 году. В отношении здания вводился режим ЧС. После того, как жильцы покинули свои квартиры, часть их вещей, а также общедомового имущества, была похищена неизвестными.

Жители дома №9 по улице Седова в Перми отправили видеообращение на страницу главы СКР Александра Бастрыкина. В нем горожане рассказали, что несогласны с признанием их дома аварийным. По словам жильцов, в 2022 году в доме начался капитальный ремонт, который так и не был доведен до конца, а в январе текущего года жильцы узнали, что жилое здание признано аварийным. Видео опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Кузьмичева. «На основании заключения ООО „БТИ-Регион-Кадастр“ получилось, что наш дом аварийный […]. Мы переживаем, что повторим судьбу дома по Куйбышева 68. Просим: решить вопрос о об отмене признания нашего дома аварийным; рассмотреть вопрос о нецелевом использовании средств муниципалитета и фонда капитального ремонта; оградить нас от произвола муниципальных органов власти города Перми», — говорится в обращении жильцов. URA.RU обратилось за комментарием к главе Свердловского района Перми Александру Филиппову, ответ на запрос ожидается. Дом №68 на улице Куйбышева в Перми был экстренно расселен после угрозы его обрушения в 2023 году. В отношении здания вводился режим ЧС. После того, как жильцы покинули свои квартиры, часть их вещей, а также общедомового имущества, была похищена неизвестными.