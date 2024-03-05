Раненный на фронте челябинский боец СВО получил медаль Жукова. Фото

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, сво, военный
Челябинец чудом выжил после ранения, сообщил Куленко Фото:
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Участнику СВО из Южноуральска (Челябинская область) Данилу Хомутининину вручили медаль Жукова за отвагу. Боец получил ранение в череп, но остался жив, сообщил мэр Ярослав Куленко.

«24 февраля 2022 года Данил получил ранение, после которого восстанавливается до сих пор. Пуля прошла через лопатку, попала в череп и там осталась. Был рад вручить нашему герою Медаль Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях», — сообщил Куленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Куленко отметил, что врачи назвали бойца рожденным в рубашке. Челябинец благодарен сослуживцами, которые вынесли его раненого с поля боя. Мэр поблагодарил семью Хомутинина за достойное воспитание.

Медаль бойцу вручил мэр Южноуральска Куленко
Медаль бойцу вручил мэр Южноуральска Куленко
Фото:
Челябинец получил медаль Жукова
Челябинец получил медаль Жукова
Фото:

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Участнику СВО из Южноуральска (Челябинская область) Данилу Хомутининину вручили медаль Жукова за отвагу. Боец получил ранение в череп, но остался жив, сообщил мэр Ярослав Куленко. «24 февраля 2022 года Данил получил ранение, после которого восстанавливается до сих пор. Пуля прошла через лопатку, попала в череп и там осталась. Был рад вручить нашему герою Медаль Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях», — сообщил Куленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Куленко отметил, что врачи назвали бойца рожденным в рубашке. Челябинец благодарен сослуживцами, которые вынесли его раненого с поля боя. Мэр поблагодарил семью Хомутинина за достойное воспитание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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