Раненный на фронте челябинский боец СВО получил медаль Жукова. Фото

05 марта 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Челябинец чудом выжил после ранения, сообщил Куленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участнику СВО из Южноуральска (Челябинская область) Данилу Хомутининину вручили медаль Жукова за отвагу. Боец получил ранение в череп, но остался жив, сообщил мэр Ярослав Куленко. «24 февраля 2022 года Данил получил ранение, после которого восстанавливается до сих пор. Пуля прошла через лопатку, попала в череп и там осталась. Был рад вручить нашему герою Медаль Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях», — сообщил Куленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Куленко отметил, что врачи назвали бойца рожденным в рубашке. Челябинец благодарен сослуживцами, которые вынесли его раненого с поля боя. Мэр поблагодарил семью Хомутинина за достойное воспитание. Медаль бойцу вручил мэр Южноуральска Куленко Фото: Ярослав Куленко в соцсети «ВКонтвкте», https://vk.com/kulenko74 Челябинец получил медаль Жукова Фото: Ярослав Куленко в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kulenko74

Участнику СВО из Южноуральска (Челябинская область) Данилу Хомутининину вручили медаль Жукова за отвагу. Боец получил ранение в череп, но остался жив, сообщил мэр Ярослав Куленко. «24 февраля 2022 года Данил получил ранение, после которого восстанавливается до сих пор. Пуля прошла через лопатку, попала в череп и там осталась. Был рад вручить нашему герою Медаль Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях», — сообщил Куленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Куленко отметил, что врачи назвали бойца рожденным в рубашке. Челябинец благодарен сослуживцами, которые вынесли его раненого с поля боя. Мэр поблагодарил семью Хомутинина за достойное воспитание.