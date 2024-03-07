07 марта 2024

Участники автопробега, посвященного СВО, доехали до Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриотический автопробег. Магнитогорск, автопробег, патриотизм, буква z, сво
Одна из целей автопробега — доставка гуманитарной помощи бойцам СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники автопробега Владивосток — Луганск, устроенного для передачи гуманитарной помощи бойцам СВО, доехали до Екатеринбурга. На передовой они планируют передать машины бойцам. Об этом рассказал организатор инициативы, екатеринбургский бизнесмен Игорь Кудрявцев.

«Екатеринбург. Мы наконец-то дома», — написал Кудрявцев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он также рассказал, что у мемориала «Черный тюльпан» прошло торжественное мероприятие, посвященное автопробегу.

Пробег начался во Владивостоке 17 февраля 2024 года в 10:00. Участники планировали заезжать в каждый крупный город и проводить там патриотические мероприятия. Уже в Луганске машины передадут в батальоны на СВО.

Игорь Кудрявцев известен тем, что его дрифтующую красную Ferrari многократно замечали на улицах Екатеринбурга. Судя по его странице в соцсети, машину он купил в сентябре 2023 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники автопробега Владивосток — Луганск, устроенного для передачи гуманитарной помощи бойцам СВО, доехали до Екатеринбурга. На передовой они планируют передать машины бойцам. Об этом рассказал организатор инициативы, екатеринбургский бизнесмен Игорь Кудрявцев. «Екатеринбург. Мы наконец-то дома», — написал Кудрявцев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он также рассказал, что у мемориала «Черный тюльпан» прошло торжественное мероприятие, посвященное автопробегу. Пробег начался во Владивостоке 17 февраля 2024 года в 10:00. Участники планировали заезжать в каждый крупный город и проводить там патриотические мероприятия. Уже в Луганске машины передадут в батальоны на СВО. Игорь Кудрявцев известен тем, что его дрифтующую красную Ferrari многократно замечали на улицах Екатеринбурга. Судя по его странице в соцсети, машину он купил в сентябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...