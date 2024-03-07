Участники автопробега Владивосток — Луганск, устроенного для передачи гуманитарной помощи бойцам СВО, доехали до Екатеринбурга. На передовой они планируют передать машины бойцам. Об этом рассказал организатор инициативы, екатеринбургский бизнесмен Игорь Кудрявцев.
«Екатеринбург. Мы наконец-то дома», — написал Кудрявцев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он также рассказал, что у мемориала «Черный тюльпан» прошло торжественное мероприятие, посвященное автопробегу.
Пробег начался во Владивостоке 17 февраля 2024 года в 10:00. Участники планировали заезжать в каждый крупный город и проводить там патриотические мероприятия. Уже в Луганске машины передадут в батальоны на СВО.
Игорь Кудрявцев известен тем, что его дрифтующую красную Ferrari многократно замечали на улицах Екатеринбурга. Судя по его странице в соцсети, машину он купил в сентябре 2023 года.
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