Владелец красной Ferrari из Екатеринбурга устроил автопробег ради СВО

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , погрузка, гуманитарная помощь донбассу
Целью автопробега является доставка гуманитарной помощи Фото:
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Бизнесмен Игорь Кудрявцев из Екатеринбурга устроил автопробег Владивосток — Луганск, чтобы привезти гуманитарную помощь и подарить автомобили бойцам СВО. Об этом он сообщил в соцсети.

«Автопробег Владивосток — Луганск. В 10:00 17 февраля 2024 года мы выехали из города Владивосток. Держим путь на Луганск, заезжаем в каждый крупный город на пути и проводим патриотические мероприятия. Цель: привезти и подарить максимальное большое количество автомобилей бойцам в батальоны, а также гуманитарной помощи», — пишет бизнесмен на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Игорь Кудрявцев известен тем, что его дрифтующую красную Ferrari не раз замечали на улицах Екатеринбурга. Судя по его странице в соцсети, машину он купил в сентябре 2023 года.

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Бизнесмен Игорь Кудрявцев из Екатеринбурга устроил автопробег Владивосток — Луганск, чтобы привезти гуманитарную помощь и подарить автомобили бойцам СВО. Об этом он сообщил в соцсети. «Автопробег Владивосток — Луганск. В 10:00 17 февраля 2024 года мы выехали из города Владивосток. Держим путь на Луганск, заезжаем в каждый крупный город на пути и проводим патриотические мероприятия. Цель: привезти и подарить максимальное большое количество автомобилей бойцам в батальоны, а также гуманитарной помощи», — пишет бизнесмен на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Игорь Кудрявцев известен тем, что его дрифтующую красную Ferrari не раз замечали на улицах Екатеринбурга. Судя по его странице в соцсети, машину он купил в сентябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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