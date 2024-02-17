Владелец красной Ferrari из Екатеринбурга устроил автопробег ради СВО

Бизнесмен Игорь Кудрявцев из Екатеринбурга устроил автопробег Владивосток — Луганск, чтобы привезти гуманитарную помощь и подарить автомобили бойцам СВО. Об этом он сообщил в соцсети.
«Автопробег Владивосток — Луганск. В 10:00 17 февраля 2024 года мы выехали из города Владивосток. Держим путь на Луганск, заезжаем в каждый крупный город на пути и проводим патриотические мероприятия. Цель: привезти и подарить максимальное большое количество автомобилей бойцам в батальоны, а также гуманитарной помощи», — пишет бизнесмен на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Игорь Кудрявцев известен тем, что его дрифтующую красную Ferrari не раз замечали на улицах Екатеринбурга. Судя по его странице в соцсети, машину он купил в сентябре 2023 года.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.