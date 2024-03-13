В Ревде (Свердловская область) 40-летняя местная жительница обвиняется в убийстве супруга стеклянной бутылкой в ходе пьяной ссоры. Следователи уже взялись за дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«По версии следствия, в ночь на 10 марта обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, вступила в конфликт со своим супругом. В ходе которого женщина ударила мужчину по голове стеклянной бутылкой, а также причинила иное телесное повреждение, повлекшее массивную кровопотерю», — сказано в сообщении. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.
Следствие обвиняет женщину в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время СКР проводит необходимые следственные мероприятия.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурантка дела ранее к уголовной ответственности не привлекалась, а ее супруг был судим за незаконный оборот сильнодействующих веществ и приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы. «К сожалению, данная история в очередной раз подтвердила пагубность злоупотребления спиртным. Женщине, которая сейчас уже находится под стражей, грозит за содеянное до 15 лет лишения свободы», — добавил полковник Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.