Свердловчанку обвинили в убийстве мужа бутылкой из-за пьяной ссоры. Фото

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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Следователи взялись за дело свердловчанки Фото:

В Ревде (Свердловская область) 40-летняя местная жительница обвиняется в убийстве супруга стеклянной бутылкой в ходе пьяной ссоры. Следователи уже взялись за дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«По версии следствия, в ночь на 10 марта обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, вступила в конфликт со своим супругом. В ходе которого женщина ударила мужчину по голове стеклянной бутылкой, а также причинила иное телесное повреждение, повлекшее массивную кровопотерю», — сказано в сообщении. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Следствие обвиняет женщину в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время СКР проводит необходимые следственные мероприятия.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурантка дела ранее к уголовной ответственности не привлекалась, а ее супруг был судим за незаконный оборот сильнодействующих веществ и приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы. «К сожалению, данная история в очередной раз подтвердила пагубность злоупотребления спиртным. Женщине, которая сейчас уже находится под стражей, грозит за содеянное до 15 лет лишения свободы», — добавил полковник Горелых.

Фото:

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В Ревде (Свердловская область) 40-летняя местная жительница обвиняется в убийстве супруга стеклянной бутылкой в ходе пьяной ссоры. Следователи уже взялись за дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «По версии следствия, в ночь на 10 марта обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, вступила в конфликт со своим супругом. В ходе которого женщина ударила мужчину по голове стеклянной бутылкой, а также причинила иное телесное повреждение, повлекшее массивную кровопотерю», — сказано в сообщении. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Следствие обвиняет женщину в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время СКР проводит необходимые следственные мероприятия. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурантка дела ранее к уголовной ответственности не привлекалась, а ее супруг был судим за незаконный оборот сильнодействующих веществ и приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы. «К сожалению, данная история в очередной раз подтвердила пагубность злоупотребления спиртным. Женщине, которая сейчас уже находится под стражей, грозит за содеянное до 15 лет лишения свободы», — добавил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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