Президент Конго в разговоре с Путиным осудил теракт в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин провел телефонные переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Также лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам саммита «Россия-Африка».

«Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

В том числе Путин и Дени Сассу-Нгессо обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в рамках саммита «Россия — Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Также глава Республики Конго дал высокую оценку работе российских эпидемиологов по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в африканской стране.

Кроме того, в этом году отмечается 60-летие установление дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго. Стороны выразили обоюдный настрой на двустороннее взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Также лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам саммита «Россия-Африка». «Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. В том числе Путин и Дени Сассу-Нгессо обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в рамках саммита «Россия — Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Также глава Республики Конго дал высокую оценку работе российских эпидемиологов по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в африканской стране. Кроме того, в этом году отмечается 60-летие установление дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго. Стороны выразили обоюдный настрой на двустороннее взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной и других областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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