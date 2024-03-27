Президент Конго в разговоре с Путиным осудил теракт в «Крокусе»

27 марта 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Путин провел телефонные переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Также лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам саммита «Россия-Африка». «Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. В том числе Путин и Дени Сассу-Нгессо обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в рамках саммита «Россия — Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Также глава Республики Конго дал высокую оценку работе российских эпидемиологов по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в африканской стране. Кроме того, в этом году отмечается 60-летие установление дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго. Стороны выразили обоюдный настрой на двустороннее взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Также лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам саммита «Россия-Африка». «Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. В том числе Путин и Дени Сассу-Нгессо обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в рамках саммита «Россия — Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Также глава Республики Конго дал высокую оценку работе российских эпидемиологов по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в африканской стране. Кроме того, в этом году отмечается 60-летие установление дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго. Стороны выразили обоюдный настрой на двустороннее взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной и других областях.