На фуд-корте в Москве умерла беременная женщина

Беременная женщина подавилась едой в московском кафе, пишет «112»
В московском кафе на фуд-корте женщина подавилась едой и скончалась. Женщина находилась на 37-й неделе беременности.
«Александра подавилась едой на фуд-корте. Спасти ее не успели. Женщина была на 37-й неделе беременности», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что врачи решили срочно провести кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Младенец был успешно доставлен в перинатальный центр, передали в telegram-канале.
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