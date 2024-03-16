На фуд-корте в Москве умерла беременная женщина

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Беременная женщина подавилась едой в московском кафе, пишет «112» Фото:

В московском кафе на фуд-корте женщина подавилась едой и скончалась. Женщина находилась на 37-й неделе беременности.

«Александра подавилась едой на фуд-корте. Спасти ее не успели. Женщина была на 37-й неделе беременности», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что врачи решили срочно провести кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Младенец был успешно доставлен в перинатальный центр, передали в telegram-канале.

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В московском кафе на фуд-корте женщина подавилась едой и скончалась. Женщина находилась на 37-й неделе беременности. «Александра подавилась едой на фуд-корте. Спасти ее не успели. Женщина была на 37-й неделе беременности», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что врачи решили срочно провести кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Младенец был успешно доставлен в перинатальный центр, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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