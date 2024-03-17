Рогов: в Бердянске предотвращено покушение на доверенное лицо Путина

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Владимир Рогов сообщил, что спецслужбы РФ предотвратили покушение в Запорожской области Фото:

В Бердянске (Запорожская область) российские спецслужбы предотвратили покушение на доверенное лицо президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Покушение на доверенное лицо Путина предотвращено в Бердянске», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, российские спецслужбы остановили попытки украинцев совершить преступление.

Ранее Рогов сообщил, что в регионе предотвратили серию покушений на власти региона. ФСБ также предотвратила теракт против руководства Запорожской АЭС.

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В Бердянске (Запорожская область) российские спецслужбы предотвратили покушение на доверенное лицо президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Покушение на доверенное лицо Путина предотвращено в Бердянске», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, российские спецслужбы остановили попытки украинцев совершить преступление. Ранее Рогов сообщил, что в регионе предотвратили серию покушений на власти региона. ФСБ также предотвратила теракт против руководства Запорожской АЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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