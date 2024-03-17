Рогов: в Бердянске предотвращено покушение на доверенное лицо Путина

17 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов сообщил, что спецслужбы РФ предотвратили покушение в Запорожской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Бердянске (Запорожская область) российские спецслужбы предотвратили покушение на доверенное лицо президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Покушение на доверенное лицо Путина предотвращено в Бердянске», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, российские спецслужбы остановили попытки украинцев совершить преступление. Ранее Рогов сообщил, что в регионе предотвратили серию покушений на власти региона. ФСБ также предотвратила теракт против руководства Запорожской АЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бердянске (Запорожская область) российские спецслужбы предотвратили покушение на доверенное лицо президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Покушение на доверенное лицо Путина предотвращено в Бердянске», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, российские спецслужбы остановили попытки украинцев совершить преступление. Ранее Рогов сообщил, что в регионе предотвратили серию покушений на власти региона. ФСБ также предотвратила теракт против руководства Запорожской АЭС.