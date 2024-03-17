Мужчина угрожал прохожим палкой
В Екатеринбурге мужчина с палкой нападал на прохожих и угрожал им. Инцидент произошел на Сортировке, рассказали очевидцы.
«Мы шли по Надеждинской, а мужик нам кричит „стоять“ и бежит на нас с палкой», — сообщает telergam-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Согласно сообщению очевидца, агрессивно настроенный мужчина без видимых причин преследовал прохожих.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу городского УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.
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