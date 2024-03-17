17 марта 2024

Екатеринбуржец с палкой напал на прохожих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Мужчина угрожал прохожим палкой Фото:

В Екатеринбурге мужчина с палкой нападал на прохожих и угрожал им. Инцидент произошел на Сортировке, рассказали очевидцы.

«Мы шли по Надеждинской, а мужик нам кричит „стоять“ и бежит на нас с палкой», — сообщает telergam-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Согласно сообщению очевидца, агрессивно настроенный мужчина без видимых причин преследовал прохожих.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу городского УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге мужчина с палкой нападал на прохожих и угрожал им. Инцидент произошел на Сортировке, рассказали очевидцы. «Мы шли по Надеждинской, а мужик нам кричит „стоять“ и бежит на нас с палкой», — сообщает telergam-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Согласно сообщению очевидца, агрессивно настроенный мужчина без видимых причин преследовал прохожих. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу городского УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...