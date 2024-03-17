Явка на выборах в Пермском крае достигла 79%

18 марта 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

В Прикамье жители показали высокую явку на президентских выборах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае явка на президентских выборах составила 79%. Об этом рассказал председатель краевого избиркома Игорь Вагин на подведении предварительных итогов голосования во время «Ночи выборов». «По итогам обработки 60% бюллетеней явка в Пермском крае составила 79%», — сообщил Вагин. Он добавил, что за время голосования поступило несколько жалоб, ни одна из которых не подтвердилась. Избирком уточняет, что это предварительные данные. Точная цифра появится только после обработки всех бюллетеней. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил жителей, которые проголосовали с рекордной явкой на выборах президента страны. Он подчеркнул, что выборы в крае прошли честно, открыто и легитимно. Сам глава региона голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого Махонин региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае явка на президентских выборах составила 79%. Об этом рассказал председатель краевого избиркома Игорь Вагин на подведении предварительных итогов голосования во время «Ночи выборов». «По итогам обработки 60% бюллетеней явка в Пермском крае составила 79%», — сообщил Вагин. Он добавил, что за время голосования поступило несколько жалоб, ни одна из которых не подтвердилась. Избирком уточняет, что это предварительные данные. Точная цифра появится только после обработки всех бюллетеней. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил жителей, которые проголосовали с рекордной явкой на выборах президента страны. Он подчеркнул, что выборы в крае прошли честно, открыто и легитимно. Сам глава региона голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого Махонин региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок.