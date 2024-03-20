В Челябинске пройдет фестиваль моды «Платье города»

Модельный показ в рамках фестиваля «Платье города» пройдет 27 марта
В Челябинске 27 марта пройдет фестиваль моды и стиля «Платье города». На мероприятии дизайнеры покажут новые коллекции одежды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«27 марта в Театре оперы и балета имени Глинки состоится праздник красоты и стиля. Новые коллекции представят дизайнеры Челябинска и приглашенные гости», — говорится в сообщении.
Пять дизайнеров продемонстрируют свои проекты в сфере моды. Помимо профессиональных моделей, в показе примут участие известные жители города. Одна из заявленных коллекций создана на основе традиционного костюма жителей Чукотки.
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