20 марта 2024

В Челябинске пройдет фестиваль моды «Платье города»

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Новогоднее дефиле в рамках социального проекта "Новогоднее платье от Юлии Михалковой". Екатеринбург , женская одежда, показ мод, новогоднее девиле, проект новогоднее платье от юлии михалковой
Модельный показ в рамках фестиваля «Платье города» пройдет 27 марта Фото:

В Челябинске 27 марта пройдет фестиваль моды и стиля «Платье города». На мероприятии дизайнеры покажут новые коллекции одежды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«27 марта в Театре оперы и балета имени Глинки состоится праздник красоты и стиля. Новые коллекции представят дизайнеры Челябинска и приглашенные гости», — говорится в сообщении.

Пять дизайнеров продемонстрируют свои проекты в сфере моды. Помимо профессиональных моделей, в показе примут участие известные жители города. Одна из заявленных коллекций создана на основе традиционного костюма жителей Чукотки.

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В Челябинске 27 марта пройдет фестиваль моды и стиля «Платье города». На мероприятии дизайнеры покажут новые коллекции одежды, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «27 марта в Театре оперы и балета имени Глинки состоится праздник красоты и стиля. Новые коллекции представят дизайнеры Челябинска и приглашенные гости», — говорится в сообщении. Пять дизайнеров продемонстрируют свои проекты в сфере моды. Помимо профессиональных моделей, в показе примут участие известные жители города. Одна из заявленных коллекций создана на основе традиционного костюма жителей Чукотки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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