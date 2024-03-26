Погиб глава организации, участники которой спасли свыше 100 людей в «Крокусе»

27 марта 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Участники организации спасли свыше 100 людей в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Основатель студенческой организации Андрей Сыропятов, пропавший во время теракта в торговом центре «Крокус», признан погибшим. Это следует из обновленного списка МЧС России. Члены его организации смогли спасти свыше 100 человек при теракте. «Сыропятов Андрей Владимирович», — указано в списке погибших на официальном сайте ведомства. Всего погибших опознано 120 человек В день нападения на «Крокус» Роман и Владислав, члены студенческой организации, которую возглавлял Сыропятов, смогли спасти около ста человек, эвакуировав их через запасные выходы. Несмотря на то, что все сотрудники организации выжили, Андрей Сыропятов оказался пропавшим без вести. После трагедии подростки обратились к СМИ с просьбой о помощи в поисках Сыропятова. URA.RU подробно рассказывает о теракте в «Крокусе» в своем сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель студенческой организации Андрей Сыропятов, пропавший во время теракта в торговом центре «Крокус», признан погибшим. Это следует из обновленного списка МЧС России. Члены его организации смогли спасти свыше 100 человек при теракте. «Сыропятов Андрей Владимирович», — указано в списке погибших на официальном сайте ведомства. Всего погибших опознано 120 человек В день нападения на «Крокус» Роман и Владислав, члены студенческой организации, которую возглавлял Сыропятов, смогли спасти около ста человек, эвакуировав их через запасные выходы. Несмотря на то, что все сотрудники организации выжили, Андрей Сыропятов оказался пропавшим без вести. После трагедии подростки обратились к СМИ с просьбой о помощи в поисках Сыропятова. URA.RU подробно рассказывает о теракте в «Крокусе» в своем сюжете.