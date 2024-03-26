26 марта 2024

Челябинский сноубордист взял серебряную медаль на чемпионате России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область, спорт, сноуборд
Баскаков стал вице-чемпионом России в биг-эйре Фото:

Спортсмен из Миасса Челябинской области Илья Баскаков стал вице-чемпионом турнира России по сноуборду. Мужчина взял серебряную медаль в дисциплине «биг-эйр», сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона.

«В Новосибирске завершился чемпионат России по сноуборду в дисциплине „биг-эйр“. Илья Баскаков — серебряный призер чемпионата и вице-чемпион турнира», — сообщили в министерстве.

На чемпионат спортсмен прибыл вместе с тренерами Вячеславом Зиновьевым и Юлией Полозковой. В начале марта Баскаков взял золотую медаль на Кубке России по сноуборду. Турнир прошел на трассе курорта «Солнечная долина» (Миасс).

Илья Баскаков (справа, в красном) взял «серебро» на Чемпионате России
Илья Баскаков (справа, в красном) взял «серебро» на Чемпионате России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмен из Миасса Челябинской области Илья Баскаков стал вице-чемпионом турнира России по сноуборду. Мужчина взял серебряную медаль в дисциплине «биг-эйр», сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона. «В Новосибирске завершился чемпионат России по сноуборду в дисциплине „биг-эйр“. Илья Баскаков — серебряный призер чемпионата и вице-чемпион турнира», — сообщили в министерстве. На чемпионат спортсмен прибыл вместе с тренерами Вячеславом Зиновьевым и Юлией Полозковой. В начале марта Баскаков взял золотую медаль на Кубке России по сноуборду. Турнир прошел на трассе курорта «Солнечная долина» (Миасс).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...