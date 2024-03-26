Челябинский сноубордист взял серебряную медаль на чемпионате России. Фото

27 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Баскаков стал вице-чемпионом России в биг-эйре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спортсмен из Миасса Челябинской области Илья Баскаков стал вице-чемпионом турнира России по сноуборду. Мужчина взял серебряную медаль в дисциплине «биг-эйр», сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона. «В Новосибирске завершился чемпионат России по сноуборду в дисциплине „биг-эйр“. Илья Баскаков — серебряный призер чемпионата и вице-чемпион турнира», — сообщили в министерстве. На чемпионат спортсмен прибыл вместе с тренерами Вячеславом Зиновьевым и Юлией Полозковой. В начале марта Баскаков взял золотую медаль на Кубке России по сноуборду. Турнир прошел на трассе курорта «Солнечная долина» (Миасс). Илья Баскаков (справа, в красном) взял «серебро» на Чемпионате России фото: пресс-служба минспорта Челябинской области, https://t.me/minsport74/10528 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсмен из Миасса Челябинской области Илья Баскаков стал вице-чемпионом турнира России по сноуборду. Мужчина взял серебряную медаль в дисциплине «биг-эйр», сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона. «В Новосибирске завершился чемпионат России по сноуборду в дисциплине „биг-эйр“. Илья Баскаков — серебряный призер чемпионата и вице-чемпион турнира», — сообщили в министерстве. На чемпионат спортсмен прибыл вместе с тренерами Вячеславом Зиновьевым и Юлией Полозковой. В начале марта Баскаков взял золотую медаль на Кубке России по сноуборду. Турнир прошел на трассе курорта «Солнечная долина» (Миасс).