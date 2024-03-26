Спортсмен из Миасса Челябинской области Илья Баскаков стал вице-чемпионом турнира России по сноуборду. Мужчина взял серебряную медаль в дисциплине «биг-эйр», сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона.
«В Новосибирске завершился чемпионат России по сноуборду в дисциплине „биг-эйр“. Илья Баскаков — серебряный призер чемпионата и вице-чемпион турнира», — сообщили в министерстве.
На чемпионат спортсмен прибыл вместе с тренерами Вячеславом Зиновьевым и Юлией Полозковой. В начале марта Баскаков взял золотую медаль на Кубке России по сноуборду. Турнир прошел на трассе курорта «Солнечная долина» (Миасс).
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