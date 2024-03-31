31 марта 2024

В апреле погода в Челябинской области отойдет от средних значений

Челябинцев ожидает теплый дождливый апрель
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в апреле ожидается теплой и дождливой Фото:

В Челябинской области в апреле ожидается теплая и дождливая погода, которая отличается от средних многолетних значений. Данные долгосрочного прогноза по регионам на второй месяц весны представил Гидрометцентр России.

«Средняя месячная температура воздуха на юге Уральского федерального округа на 1 градус выше нормы», — указывает Гидрометцентр России. Количество осадков на юге Челябинской области ожидается также выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в большинстве регионов температура воздуха и количество осадков не будут сильно отличаться от обычных показателей. Ранее синоптики сайта «Гисметео» сообщали о теплом и сухом апреле в Челябинске, прогнозируя повышение дневной температуры до +14 градусов.

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В Челябинской области в апреле ожидается теплая и дождливая погода, которая отличается от средних многолетних значений. Данные долгосрочного прогноза по регионам на второй месяц весны представил Гидрометцентр России. «Средняя месячная температура воздуха на юге Уральского федерального округа на 1 градус выше нормы», — указывает Гидрометцентр России. Количество осадков на юге Челябинской области ожидается также выше нормы. По данным Гидрометцентра, в большинстве регионов температура воздуха и количество осадков не будут сильно отличаться от обычных показателей. Ранее синоптики сайта «Гисметео» сообщали о теплом и сухом апреле в Челябинске, прогнозируя повышение дневной температуры до +14 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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