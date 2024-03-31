В апреле погода в Челябинской области отойдет от средних значений

Челябинцев ожидает теплый дождливый апрель

Погода в апреле ожидается теплой и дождливой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в апреле ожидается теплая и дождливая погода, которая отличается от средних многолетних значений. Данные долгосрочного прогноза по регионам на второй месяц весны представил Гидрометцентр России.

«Средняя месячная температура воздуха на юге Уральского федерального округа на 1 градус выше нормы», — указывает Гидрометцентр России. Количество осадков на юге Челябинской области ожидается также выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в большинстве регионов температура воздуха и количество осадков не будут сильно отличаться от обычных показателей. Ранее синоптики сайта «Гисметео» сообщали о теплом и сухом апреле в Челябинске, прогнозируя повышение дневной температуры до +14 градусов.