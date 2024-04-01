Путин поручил предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья».
«Правительству РФ разработать национальный проект „Семья“, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие, в том числе и устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения страны», — говорится в поручении, оно опубликовано на сайте Кремля. Его подписал Владимир Путин.
Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах. Для этого предусмотрены инвестиции в соответствующие мероприятия в размере не менее 75 миллиардов рублей.
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