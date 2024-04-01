Общество Путин поручил предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году 01 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 + Повышение рождаемости входит планы нацпроекта «Семья» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья». «Правительству РФ разработать национальный проект „Семья“, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие, в том числе и устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения страны», — говорится в поручении, оно опубликовано на сайте Кремля. Его подписал Владимир Путин. Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах. Для этого предусмотрены инвестиции в соответствующие мероприятия в размере не менее 75 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья». «Правительству РФ разработать национальный проект „Семья“, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие, в том числе и устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения страны», — говорится в поручении, оно опубликовано на сайте Кремля. Его подписал Владимир Путин. Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах. Для этого предусмотрены инвестиции в соответствующие мероприятия в размере не менее 75 миллиардов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям