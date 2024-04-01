01 апреля 2024

Боец «Дерзкий» влюбился в танк Т-90 из-за того, что он ни разу его не подвел

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, т-90м
Танк Т-90М «Прорыв» отлично показывает себя на СВО (архивное фото) Фото:

Механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» под позывным «Дерзкий» рассказал почему полюбил боевую машину, которую производят на «Уралвагонзаводе». Разговор с танкистом опубликован в telegram-канале Минобороны России.

«На этой машине я работаю уже целый год, и она меня ни разу не подводила. Мы выжимаем из нее максимум и стараемся следить за ней, чтобы избежать нештатных ситуаций. Любая машина становится особенной, когда на ней работаешь, я полюбил ее», — рассказал «Дерзкий».

Также боец отметил отличные ходовые качества танка, «хорошая маневренность, блокпосты не сносим» шутит он. Военный рассказал, что ему не хочется расставаться с боевой машиной, когда он уезжает в отпуск. Дома его ждут мама, брат и сестра.

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Механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» под позывным «Дерзкий» рассказал почему полюбил боевую машину, которую производят на «Уралвагонзаводе». Разговор с танкистом опубликован в telegram-канале Минобороны России. «На этой машине я работаю уже целый год, и она меня ни разу не подводила. Мы выжимаем из нее максимум и стараемся следить за ней, чтобы избежать нештатных ситуаций. Любая машина становится особенной, когда на ней работаешь, я полюбил ее», — рассказал «Дерзкий». Также боец отметил отличные ходовые качества танка, «хорошая маневренность, блокпосты не сносим» шутит он. Военный рассказал, что ему не хочется расставаться с боевой машиной, когда он уезжает в отпуск. Дома его ждут мама, брат и сестра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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