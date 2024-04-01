Боец «Дерзкий» влюбился в танк Т-90 из-за того, что он ни разу его не подвел

Танк Т-90М «Прорыв» отлично показывает себя на СВО (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» под позывным «Дерзкий» рассказал почему полюбил боевую машину, которую производят на «Уралвагонзаводе». Разговор с танкистом опубликован в telegram-канале Минобороны России.



«На этой машине я работаю уже целый год, и она меня ни разу не подводила. Мы выжимаем из нее максимум и стараемся следить за ней, чтобы избежать нештатных ситуаций. Любая машина становится особенной, когда на ней работаешь, я полюбил ее», — рассказал «Дерзкий».



Также боец отметил отличные ходовые качества танка, «хорошая маневренность, блокпосты не сносим» шутит он. Военный рассказал, что ему не хочется расставаться с боевой машиной, когда он уезжает в отпуск. Дома его ждут мама, брат и сестра.