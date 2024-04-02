Свердловчанка отсудила более полумиллиона рублей у чиновников

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Решение вступило в законную силу Фото:

В Ирбите (Свердловская область) местная жительница отсудила 573,8 тысячи рублей у администрации города за порчу дома, в котором приживает. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Женщина обратилась в Ирбитский райсуд с иском к мэрии городского округа, в котором просила взыскать с ответчика сумму ущерба. Судом была назначена экспертиза, которая установила, что дому причинен ущерб на 198 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, взыскав с администрации стоимость ущерба», — сказано в сообщении. Решение не устроило обе стороны.

Суд пошел на сторону женщины, постановив проведение повторной экспертизы. Специалисты установили, что привести дом в нормальное состояние обойдется в 573,8 тысячи рублей. «Свердловский облсуд изменил решение Ирбитского райсуда, взыскав с администрации в пользу истца ущерб в размере 573,8 тысячи рублей. Также с ответчика взысканы расходы по проведению экспертиз в размере 50 и 70 тысяч рублей», отметили в суде.

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В Ирбите (Свердловская область) местная жительница отсудила 573,8 тысячи рублей у администрации города за порчу дома, в котором приживает. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Женщина обратилась в Ирбитский райсуд с иском к мэрии городского округа, в котором просила взыскать с ответчика сумму ущерба. Судом была назначена экспертиза, которая установила, что дому причинен ущерб на 198 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, взыскав с администрации стоимость ущерба», — сказано в сообщении. Решение не устроило обе стороны. Суд пошел на сторону женщины, постановив проведение повторной экспертизы. Специалисты установили, что привести дом в нормальное состояние обойдется в 573,8 тысячи рублей. «Свердловский облсуд изменил решение Ирбитского райсуда, взыскав с администрации в пользу истца ущерб в размере 573,8 тысячи рублей. Также с ответчика взысканы расходы по проведению экспертиз в размере 50 и 70 тысяч рублей», отметили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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