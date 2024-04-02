Свердловчанка отсудила более полумиллиона рублей у чиновников

02 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Решение вступило в законную силу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) местная жительница отсудила 573,8 тысячи рублей у администрации города за порчу дома, в котором приживает. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Женщина обратилась в Ирбитский райсуд с иском к мэрии городского округа, в котором просила взыскать с ответчика сумму ущерба. Судом была назначена экспертиза, которая установила, что дому причинен ущерб на 198 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, взыскав с администрации стоимость ущерба», — сказано в сообщении. Решение не устроило обе стороны. Суд пошел на сторону женщины, постановив проведение повторной экспертизы. Специалисты установили, что привести дом в нормальное состояние обойдется в 573,8 тысячи рублей. «Свердловский облсуд изменил решение Ирбитского райсуда, взыскав с администрации в пользу истца ущерб в размере 573,8 тысячи рублей. Также с ответчика взысканы расходы по проведению экспертиз в размере 50 и 70 тысяч рублей», отметили в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ирбите (Свердловская область) местная жительница отсудила 573,8 тысячи рублей у администрации города за порчу дома, в котором приживает. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Женщина обратилась в Ирбитский райсуд с иском к мэрии городского округа, в котором просила взыскать с ответчика сумму ущерба. Судом была назначена экспертиза, которая установила, что дому причинен ущерб на 198 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, взыскав с администрации стоимость ущерба», — сказано в сообщении. Решение не устроило обе стороны. Суд пошел на сторону женщины, постановив проведение повторной экспертизы. Специалисты установили, что привести дом в нормальное состояние обойдется в 573,8 тысячи рублей. «Свердловский облсуд изменил решение Ирбитского райсуда, взыскав с администрации в пользу истца ущерб в размере 573,8 тысячи рублей. Также с ответчика взысканы расходы по проведению экспертиз в размере 50 и 70 тысяч рублей», отметили в суде.