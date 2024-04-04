Директор курорта напрашивался к Куйвашеву за деньгами, но попал в другой кабинет

Ответственный за развитие «Горы Белой» встретился с замом Куйвашева из-за денег

04 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Из «Горы Белой» хотят сделать курорт мирового уровня, но развитие проекта затягивается Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор управляющей компании, ответственной за туркластер «Гора Белая», Леонид Гункевич, устав ждать финансовой поддержки от областных чиновников, решил пойти к ним сам, причем сразу к главному — губернатору Евгению Куйвашеву. Однако в итоге добился встречи только с его замом Олегом Чемезовым, главным по финансам. Итоги разговора, состоявшегося сразу после президентских выборов, собеседники URA.RU описывают по-разному. «У Гункевича претензия: он не получает той поддержки, которую власти обещали ему изначально. Он добивался встречи с губернатором, но тот не нашел возможности его принять. В итоге принял Чемезов. У них был разговор на троих — Гункевич, Чемезов, [курирующий инвестпроекты замгубернатора Дмитрий] Ионин», — поделился источник, близкий к региональному кабмину. Второй собеседник, знакомый с итогами кулуарной беседы, рассказал, что, по его данным, Гункевичу «было сказано работать в существующей системе координат». По другой информации, он получил от Чемезова рекомендацию пройтись по всем профильным заместителям Куйвашева и напомнить о себе. Получить комментарии участников встречи к моменту публикации не удалось. В 2018 году, когда Куйвашев поручил сделать здесь горнолыжный курорт мирового уровня, бюджетные вложения оценивали в миллиарды рублей. Концепция «Горы Белой» (речь не только про горнолыжный центр, но и развитие двух якорных объектов поблизости — поселка Висим с шоу-парком Горнозаводской цивилизации и межрегиональный маршрут «Река Чусовая») предусматривала, что к концу 2023-го объем госвложений в ТРК составит 10,3 миллиарда рублей. Фактически же было предоставлено всего 2,5% от этой суммы, рассказывал Гункевич в интервью агентству. «Если бы я сразу знал, что будет так, то действовал бы по другой логике. Но нам пообещали одно, а по факту произошло другое», — сетовал топ-менеджер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор управляющей компании, ответственной за туркластер «Гора Белая», Леонид Гункевич, устав ждать финансовой поддержки от областных чиновников, решил пойти к ним сам, причем сразу к главному — губернатору Евгению Куйвашеву. Однако в итоге добился встречи только с его замом Олегом Чемезовым, главным по финансам. Итоги разговора, состоявшегося сразу после президентских выборов, собеседники URA.RU описывают по-разному. «У Гункевича претензия: он не получает той поддержки, которую власти обещали ему изначально. Он добивался встречи с губернатором, но тот не нашел возможности его принять. В итоге принял Чемезов. У них был разговор на троих — Гункевич, Чемезов, [курирующий инвестпроекты замгубернатора Дмитрий] Ионин», — поделился источник, близкий к региональному кабмину. Второй собеседник, знакомый с итогами кулуарной беседы, рассказал, что, по его данным, Гункевичу «было сказано работать в существующей системе координат». По другой информации, он получил от Чемезова рекомендацию пройтись по всем профильным заместителям Куйвашева и напомнить о себе. Получить комментарии участников встречи к моменту публикации не удалось. В 2018 году, когда Куйвашев поручил сделать здесь горнолыжный курорт мирового уровня, бюджетные вложения оценивали в миллиарды рублей. Концепция «Горы Белой» (речь не только про горнолыжный центр, но и развитие двух якорных объектов поблизости — поселка Висим с шоу-парком Горнозаводской цивилизации и межрегиональный маршрут «Река Чусовая») предусматривала, что к концу 2023-го объем госвложений в ТРК составит 10,3 миллиарда рублей. Фактически же было предоставлено всего 2,5% от этой суммы, рассказывал Гункевич в интервью агентству. «Если бы я сразу знал, что будет так, то действовал бы по другой логике. Но нам пообещали одно, а по факту произошло другое», — сетовал топ-менеджер.