03 апреля 2024

Путин наградил директора пермского планетария Таисью Балтину

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Виды города. Пермь, здание, пермский планетарий
Директор планетария награждена за вклад в развитие культуры и искусства Фото:

Директор пермского планетария Таисья Балтина удостоилась награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ о награждении руководителя учреждения подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми «Пермский планетарий», — говорится в указе главы государства.

Ранее Путин отметил заслуги машиниста тепловоза из Чусового Владислава Петухова. От лица главы государства ему была объявлена благодарность «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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Директор пермского планетария Таисья Балтина удостоилась награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ о награждении руководителя учреждения подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми «Пермский планетарий», — говорится в указе главы государства. Ранее Путин отметил заслуги машиниста тепловоза из Чусового Владислава Петухова. От лица главы государства ему была объявлена благодарность «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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