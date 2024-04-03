Путин наградил директора пермского планетария Таисью Балтину

Директор пермского планетария Таисья Балтина удостоилась награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ о награждении руководителя учреждения подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми «Пермский планетарий», — говорится в указе главы государства.
Ранее Путин отметил заслуги машиниста тепловоза из Чусового Владислава Петухова. От лица главы государства ему была объявлена благодарность «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
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Директор пермского планетария Таисья Балтина удостоилась награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ о награждении руководителя учреждения подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми «Пермский планетарий», — говорится в указе главы государства. Ранее Путин отметил заслуги машиниста тепловоза из Чусового Владислава Петухова. От лица главы государства ему была объявлена благодарность «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».