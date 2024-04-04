Екатеринбургский митрополит выступил с заявлением после задержания подозреваемых в теракте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что подозреваемые в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» не должны прикрывать свои действия именем Аллаха, так как они этого недостойны. Об этом он написал на странице в соцсети.
Кульберг по приглашению председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддуса Ашарина принял участие в ифтаре — вечерней встрече перед чтением Корана во время Рамадана. «Во взглядах уральских мусульман я увидел искреннее понимание, общие устремления и взаимное уважение наших народов. Пусть так и будет. И пусть „герои“ сегодняшних новостей не прикрывают свои кровавые поступки именем Аллаха. Они этого недостойны», — написал Кульберг в telegram-канале.
Он также заявил, что истинный мусульманин и христианин не поднимет руку на беззащитного. По словам Кульберга, сейчас верующие бок о бок сражаются на западных рубежах Отечества.
Предполагаемого пособника подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Двое других были задержаны в Москве и Омске.
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