04 апреля 2024

Екатеринбургский митрополит выступил с заявлением после задержания подозреваемых в теракте

Кульберг: подозреваемые в теракте в «Крокусе» не достойны упоминать Аллаха
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Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, кульберг евгений
Евгений Кульберг сделал заявление во время ифтара Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что подозреваемые в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» не должны прикрывать свои действия именем Аллаха, так как они этого недостойны. Об этом он написал на странице в соцсети.

Кульберг по приглашению председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддуса Ашарина принял участие в ифтаре — вечерней встрече перед чтением Корана во время Рамадана. «Во взглядах уральских мусульман я увидел искреннее понимание, общие устремления и взаимное уважение наших народов. Пусть так и будет. И пусть „герои“ сегодняшних новостей не прикрывают свои кровавые поступки именем Аллаха. Они этого недостойны», — написал Кульберг в telegram-канале.

Он также заявил, что истинный мусульманин и христианин не поднимет руку на беззащитного. По словам Кульберга, сейчас верующие бок о бок сражаются на западных рубежах Отечества.

Предполагаемого пособника подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Двое других были задержаны в Москве и Омске.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что подозреваемые в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» не должны прикрывать свои действия именем Аллаха, так как они этого недостойны. Об этом он написал на странице в соцсети. Кульберг по приглашению председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддуса Ашарина принял участие в ифтаре — вечерней встрече перед чтением Корана во время Рамадана. «Во взглядах уральских мусульман я увидел искреннее понимание, общие устремления и взаимное уважение наших народов. Пусть так и будет. И пусть „герои“ сегодняшних новостей не прикрывают свои кровавые поступки именем Аллаха. Они этого недостойны», — написал Кульберг в telegram-канале. Он также заявил, что истинный мусульманин и христианин не поднимет руку на беззащитного. По словам Кульберга, сейчас верующие бок о бок сражаются на западных рубежах Отечества. Предполагаемого пособника подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Двое других были задержаны в Москве и Омске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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