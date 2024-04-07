Бастрыкин затребовал доклад о выдаче челябинцам компенсаций вместо квартир

08 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Вместо квартир челябинцам предоставляли компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Челябинской области. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ. «В социальных сетях размещено обращение к руководству СК России, в котором жители Челябинска, проживающие в аварийном доме, сообщают, что органы местной власти вместо нового жилья предоставляют им незначительную компенсацию. Люди обеспокоены тем, что могут остаться без квартир», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения граждан. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Челябинской области. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ. «В социальных сетях размещено обращение к руководству СК России, в котором жители Челябинска, проживающие в аварийном доме, сообщают, что органы местной власти вместо нового жилья предоставляют им незначительную компенсацию. Люди обеспокоены тем, что могут остаться без квартир», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения граждан. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.