В Челябинской области будут судить женщину, чей внук погиб на пожаре

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновский райсуд (Челябинская область) направлено дело в отношении местной жительницы, внук которой погиб при пожаре, оставшись без присмотра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемая полностью признала вину в преступлении.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемая вину признала в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский райсуд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в начале января в СНТ «Юбилейный». Женщина вышла в магазин, оставив трехлетнего внука без присмотра. Пока ее не было, в доме начался пожар. В результате ребенок не смог выбраться и погиб.