В Челябинской области будут судить женщину, чей внук погиб на пожаре

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Дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото:

В Сосновский райсуд (Челябинская область) направлено дело в отношении местной жительницы, внук которой погиб при пожаре, оставшись без присмотра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемая полностью признала вину в преступлении.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемая вину признала в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский райсуд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в начале января в СНТ «Юбилейный». Женщина вышла в магазин, оставив трехлетнего внука без присмотра. Пока ее не было, в доме начался пожар. В результате ребенок не смог выбраться и погиб.

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В Сосновский райсуд (Челябинская область) направлено дело в отношении местной жительницы, внук которой погиб при пожаре, оставшись без присмотра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемая полностью признала вину в преступлении. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемая вину признала в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский райсуд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в начале января в СНТ «Юбилейный». Женщина вышла в магазин, оставив трехлетнего внука без присмотра. Пока ее не было, в доме начался пожар. В результате ребенок не смог выбраться и погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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