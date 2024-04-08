Работа на гончарном круге стала частью реабилитации бойцов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) бойцы спецоперации и их семьи прошли курс реабилитации с изготовлением сосудов на гончарном круге. Как URA.RU сообщил директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, занятия прошли на площадке эко-школы «Веселая мельница» в Веселовке.

«Провели мастер-классы с благодарностью к воинам, которые нас защищают, приближая победу. Готовы их поддерживать не только материально, но и морально. В рамках проведенных мероприятий участники прошли по Пугачевской тропе, научились работать на гончарном круге. С участниками работали мастера Дмитрий Аристов и Денис Аксенов. Занятие увлекло и самих воинов, и их детей. С собой они увезли сувениры, созданные своими руками», — рассказала URA.RU Рыбкина.

Не всем было легко совершать прогулки с видами на хребет Уреньга. Для инвалидов без ног или бойцов с травмированными конечностями прогулку сократили до 50—100 метров. Программу сделали аутентичной, зациклив ее на уральской культуре. Кроме работы на гончарном круге, гости лепили пельмени по веселовским рецептам.

Проект охватил около 150 человек. Гончарные мастер-классы в Веселовке будут развивать. В настоящее время в здании бывшего детсада «Уреньга» создает музей села. В нем появится пещера первобытного человека эпохи неолита, три стоянки которого открыты в окрестностях Веселовки. При неолите произошла первая технологическая революция, давшая миру гончарный круг. Поэтому в пещере организуют пространство для занятий этим видом мастерства.

При проведении мероприятия поддержку оказали управление соцзащиты населения Златоуста и местный центр развития туризма. Одну из групп сформировал Максим Чернов, координирующий в городе работу фонда «Защитники Отечества». Мероприятия проведены с использованием гранта фонда гражданских инициатив Южного Урала.

Мастер-классы провели гончары Дмитрий Аристов и Денис Аксенов Фото: пресс-служба АНО «Уреньга»

В мероприятии приняло участие порядка 150 человек Фото: пресс-служба АНО «Уреньга»

Работать на гончарном круге учились члены семей и сами бойцы Фото: пресс-служба АНО «Уреньга»