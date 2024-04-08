По поручению замгенпрокурора РФ в Челябинске ликвидировали незаконную свалку

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
После вмешательства Сергея Зайцева незаконная свалка в Челябинске была ликвидирована Фото:

По поручению заместителя Генпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Челябинске ликвидировали незаконную свалку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, всего было вывезено более 142 тонн отходов.

«После прокурорского реагирования организованы работы по вывозу мусора. Всего более 142 тонн отходов, в том числе железобетонных изделий переданы для утилизации на специализированный полигон», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там сообщили, что о незаконной свалке узнали в феврале. Тогда на прием к Зайцеву пришла местная жительница, рассказавшая о незаконном размещении отходов. Данный факт был подтвержден выездной проверкой. Прокурором внесено представление начальнику управления экологии и природопользования. После чего началась работа по ликвидации.

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По поручению заместителя Генпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Челябинске ликвидировали незаконную свалку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, всего было вывезено более 142 тонн отходов. «После прокурорского реагирования организованы работы по вывозу мусора. Всего более 142 тонн отходов, в том числе железобетонных изделий переданы для утилизации на специализированный полигон», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там сообщили, что о незаконной свалке узнали в феврале. Тогда на прием к Зайцеву пришла местная жительница, рассказавшая о незаконном размещении отходов. Данный факт был подтвержден выездной проверкой. Прокурором внесено представление начальнику управления экологии и природопользования. После чего началась работа по ликвидации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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