Губернатор Текслер анонсировал в Челябинске День бокса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение провести День бокса в регионе. Планы о проведении праздника он озвучил 8 апреля на заседании наблюдательного совета областной федерации бокса.
«Это должно быть большое событие для всего региона. Уверен, что оно поможет популяризации бокса в Челябинской области. Прошу обязательно этот проект реализовать», — передает слова Текслера пресс-служба регионального правительства.
Глава региона назвал 2023 год удачным для челябинского бокса, подводя его итоги. За прошедший год боксеры региона завоевали более 100 медалей, участвуя в чемпионатах мира, Европы и российских соревнованиях. В регионе также прошло 26 турниров по боксу. Текслер высоко оценил уровень их проведения.
«Бокс активно развивается в 35 городах и районах Челябинской области, общее число боксеров всех возрастов — более десяти тысяч. Кроме того, на территории региона реализуется программа „Бокс в школу“», — сообщили в пресс-службе.
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