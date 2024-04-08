Губернатор Текслер анонсировал в Челябинске День бокса

08 апреля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Текслер анонсировал планы по проведению Дня бокса в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение провести День бокса в регионе. Планы о проведении праздника он озвучил 8 апреля на заседании наблюдательного совета областной федерации бокса. «Это должно быть большое событие для всего региона. Уверен, что оно поможет популяризации бокса в Челябинской области. Прошу обязательно этот проект реализовать», — передает слова Текслера пресс-служба регионального правительства. Глава региона назвал 2023 год удачным для челябинского бокса, подводя его итоги. За прошедший год боксеры региона завоевали более 100 медалей, участвуя в чемпионатах мира, Европы и российских соревнованиях. В регионе также прошло 26 турниров по боксу. Текслер высоко оценил уровень их проведения. «Бокс активно развивается в 35 городах и районах Челябинской области, общее число боксеров всех возрастов — более десяти тысяч. Кроме того, на территории региона реализуется программа „Бокс в школу“», — сообщили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение провести День бокса в регионе. Планы о проведении праздника он озвучил 8 апреля на заседании наблюдательного совета областной федерации бокса. «Это должно быть большое событие для всего региона. Уверен, что оно поможет популяризации бокса в Челябинской области. Прошу обязательно этот проект реализовать», — передает слова Текслера пресс-служба регионального правительства. Глава региона назвал 2023 год удачным для челябинского бокса, подводя его итоги. За прошедший год боксеры региона завоевали более 100 медалей, участвуя в чемпионатах мира, Европы и российских соревнованиях. В регионе также прошло 26 турниров по боксу. Текслер высоко оценил уровень их проведения. «Бокс активно развивается в 35 городах и районах Челябинской области, общее число боксеров всех возрастов — более десяти тысяч. Кроме того, на территории региона реализуется программа „Бокс в школу“», — сообщили в пресс-службе.