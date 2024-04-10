В США начинают появляться кладбища убитых на СВО наемников

10 апреля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

В США появляется все больше могил иностранных наемников, пишет РИАН Фото: Flickr/Arlington National Cemetery/Public domain новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США на кладбищах начали активно появляться могилы наемников, ликвидированных армией РФ на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за ВСУ. «Кладбища в США — от Виргинии до Калифорнии — вслед за европейскими обрастают могилами наемников, ликвидированных российскими военными на Украине», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Так, один из убитых военных — отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси, который погиб еще в апреле 2022 года, но был похоронен только марте 2024-го. Ранее сообщалось о росте числа могил иностранных наемников в Европе, передает RT. Недавно в Минобороны сообщили, что за два года спецоперации на Украине было уничтожено порядка шести тысяч иностранных военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США на кладбищах начали активно появляться могилы наемников, ликвидированных армией РФ на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за ВСУ. «Кладбища в США — от Виргинии до Калифорнии — вслед за европейскими обрастают могилами наемников, ликвидированных российскими военными на Украине», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Так, один из убитых военных — отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси, который погиб еще в апреле 2022 года, но был похоронен только марте 2024-го. Ранее сообщалось о росте числа могил иностранных наемников в Европе, передает RT. Недавно в Минобороны сообщили, что за два года спецоперации на Украине было уничтожено порядка шести тысяч иностранных военных.