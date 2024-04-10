В США начинают появляться кладбища убитых на СВО наемников

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Кладбище в США. Stock
В США появляется все больше могил иностранных наемников, пишет РИАН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США на кладбищах начали активно появляться могилы наемников, ликвидированных армией РФ на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за ВСУ.

«Кладбища в США — от Виргинии до Калифорнии — вслед за европейскими обрастают могилами наемников, ликвидированных российскими военными на Украине», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Так, один из убитых военных — отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси, который погиб еще в апреле 2022 года, но был похоронен только марте 2024-го.

Ранее сообщалось о росте числа могил иностранных наемников в Европе, передает RT. Недавно в Минобороны сообщили, что за два года спецоперации на Украине было уничтожено порядка шести тысяч иностранных военных.

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В США на кладбищах начали активно появляться могилы наемников, ликвидированных армией РФ на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за ВСУ. «Кладбища в США — от Виргинии до Калифорнии — вслед за европейскими обрастают могилами наемников, ликвидированных российскими военными на Украине», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Так, один из убитых военных — отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси, который погиб еще в апреле 2022 года, но был похоронен только марте 2024-го. Ранее сообщалось о росте числа могил иностранных наемников в Европе, передает RT. Недавно в Минобороны сообщили, что за два года спецоперации на Украине было уничтожено порядка шести тысяч иностранных военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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