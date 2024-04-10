Челябинская прокуратура требует разорвать контракт на стройку дома престарелых

Прокуратура добилась наложения запрета на платежи по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Челябинской области потребовала расторгнуть контракт по строительству комплекса зданий дома престарелых в Красноармейском районе. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчиками выступают правительственный «Челябоблинвестстрой» и государственная Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц УФАС, управление Федерального казначейства», — говорится в документе.

Приняв к рассмотрению исковое заявление прокуратуры, суд наложил обеспечительные меры. Финансовые операции по контракту приостановлены до вынесения окончательного решения. Как отмечено в определении, это необходимо для стабилизации правового положения сторон и обеспечения возможности исполнения будущего судебного акта. По сведениям из казначейства, никаких платежей до сих пор проведено не было.

Комплекс зданий и помещений дома-интерната для престарелых и инвалидов планируется возвести на территории действующего в Красноармейском районе дома-интерната «Березки». Ничтожной сделку, заключенную 30 декабря 2023 года, прокуратура потребовала признать, поскольку считает, что были нарушены условия заключения контракта. По данным URA.RU, здание «Березок» власти района передали застройщику без проведения конкурсных процедур.

При подготовке материала URA.RU направило запросы сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.