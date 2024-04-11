Российские артиллеристы ударили по ВСУ в память о погибшем журналисте МО РФ. Видео

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На снарядах российские военные написали имя погибшего офицера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часов Яра (ДНР) в честь погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад Евгения Половодова. Об этом сообщают «Вести Луганск».

«Артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в районе Часов Яра в память о Евгении Половодове. На снарядах российские военные написали имя погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад», — говорится в материале.

Бойцы РФ группировки «Юг» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, а также укрепрайон в районе Часова Яра. На правом берегу Днепра российская армия нанесла удары по четырем автобусам с пехотой украинской армией. Кроме того, бойцы продвинулись к Выемке. Продолжается штурм украинских позиций в Белогоровке. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о боевых действий российских солдат на Украине.

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Российские артиллеристы ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часов Яра (ДНР) в честь погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад Евгения Половодова. Об этом сообщают «Вести Луганск». «Артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в районе Часов Яра в память о Евгении Половодове. На снарядах российские военные написали имя погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад», — говорится в материале. Бойцы РФ группировки «Юг» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, а также укрепрайон в районе Часова Яра. На правом берегу Днепра российская армия нанесла удары по четырем автобусам с пехотой украинской армией. Кроме того, бойцы продвинулись к Выемке. Продолжается штурм украинских позиций в Белогоровке. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о боевых действий российских солдат на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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