Российские артиллеристы ударили по ВСУ в память о погибшем журналисте МО РФ. Видео

11 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

На снарядах российские военные написали имя погибшего офицера Фото: Charles Rosemond / U.S. Department of Defense © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часов Яра (ДНР) в честь погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад Евгения Половодова. Об этом сообщают «Вести Луганск». «Артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в районе Часов Яра в память о Евгении Половодове. На снарядах российские военные написали имя погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад», — говорится в материале. Бойцы РФ группировки «Юг» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, а также укрепрайон в районе Часова Яра. На правом берегу Днепра российская армия нанесла удары по четырем автобусам с пехотой украинской армией. Кроме того, бойцы продвинулись к Выемке. Продолжается штурм украинских позиций в Белогоровке. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о боевых действий российских солдат на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские артиллеристы ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часов Яра (ДНР) в честь погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад Евгения Половодова. Об этом сообщают «Вести Луганск». «Артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в районе Часов Яра в память о Евгении Половодове. На снарядах российские военные написали имя погибшего офицера пресс-центра группировки войск «Запад», — говорится в материале. Бойцы РФ группировки «Юг» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, а также укрепрайон в районе Часова Яра. На правом берегу Днепра российская армия нанесла удары по четырем автобусам с пехотой украинской армией. Кроме того, бойцы продвинулись к Выемке. Продолжается штурм украинских позиций в Белогоровке. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о боевых действий российских солдат на Украине.