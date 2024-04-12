На челябинской границе с Казахстаном остановили груз с колбасой без документов

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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, колбаса
Колбасу и другие продукты вернули в Казахстан Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном 12 апреля остановили животноводческую продукцию, включая колбасу, неизвестного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция была без сопроводительных документов.

«На границе с Казахстаном 12 апреля был пресечен ввоз 30 кг колбасы, 48 кг тана (кисломолочного продукта), 50 кг масла топленого, 25 кг мяса кур. Продукцию пытались ввезти без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов Таможенного союза», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Всего был остановлен ввоз 153 кг продукции. Машина следовала Костаная в Магнитогорск. С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перевозки подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Автомобиль с товаром вернули на территорию сопредельного государства. Завезти продукции можно будет лишь с оформленными документами.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном 12 апреля остановили животноводческую продукцию, включая колбасу, неизвестного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция была без сопроводительных документов. «На границе с Казахстаном 12 апреля был пресечен ввоз 30 кг колбасы, 48 кг тана (кисломолочного продукта), 50 кг масла топленого, 25 кг мяса кур. Продукцию пытались ввезти без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов Таможенного союза», — рассказали URA.RU в ведомстве. Всего был остановлен ввоз 153 кг продукции. Машина следовала Костаная в Магнитогорск. С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перевозки подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль с товаром вернули на территорию сопредельного государства. Завезти продукции можно будет лишь с оформленными документами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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