На челябинской границе с Казахстаном остановили груз с колбасой без документов

12 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Колбасу и другие продукты вернули в Казахстан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области на границе с Казахстаном 12 апреля остановили животноводческую продукцию, включая колбасу, неизвестного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция была без сопроводительных документов. «На границе с Казахстаном 12 апреля был пресечен ввоз 30 кг колбасы, 48 кг тана (кисломолочного продукта), 50 кг масла топленого, 25 кг мяса кур. Продукцию пытались ввезти без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов Таможенного союза», — рассказали URA.RU в ведомстве. Всего был остановлен ввоз 153 кг продукции. Машина следовала Костаная в Магнитогорск. С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перевозки подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль с товаром вернули на территорию сопредельного государства. Завезти продукции можно будет лишь с оформленными документами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на границе с Казахстаном 12 апреля остановили животноводческую продукцию, включая колбасу, неизвестного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция была без сопроводительных документов. «На границе с Казахстаном 12 апреля был пресечен ввоз 30 кг колбасы, 48 кг тана (кисломолочного продукта), 50 кг масла топленого, 25 кг мяса кур. Продукцию пытались ввезти без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов Таможенного союза», — рассказали URA.RU в ведомстве. Всего был остановлен ввоз 153 кг продукции. Машина следовала Костаная в Магнитогорск. С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перевозки подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Автомобиль с товаром вернули на территорию сопредельного государства. Завезти продукции можно будет лишь с оформленными документами.