В Челябинске осудили нелегального оружейника. Видео

17 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Оружейник отделался условным сроком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Калининский райсуд Челябинска осудил местного жителя, организовавшего подпольную оружейную. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания он получил условный срок и 25 тысяч рублей штрафа. «Калининский районный суд признал виновным жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, сбыт или хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт или хранение взрывчатых веществ), ч.1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Оружейника задержали в мае прошлого года. В его доме был проведен обыск, в результате которого из нелегального оборота были изъяты автомат «АК-103» и сигнальный пистолет «МР-371», переделанные в боевые аналоги. А также самодельно изготовленные патроны, инструменты для модернизации оружия, полкилограмма пороха. При вынесении приговора судом были учтены смягчающие обстоятельства, а именно раскаяние в содеянном и признание вины. Уголовные дела возбуждены и расследованы следственным органом УФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Калининский райсуд Челябинска осудил местного жителя, организовавшего подпольную оружейную. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания он получил условный срок и 25 тысяч рублей штрафа. «Калининский районный суд признал виновным жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, сбыт или хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт или хранение взрывчатых веществ), ч.1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Оружейника задержали в мае прошлого года. В его доме был проведен обыск, в результате которого из нелегального оборота были изъяты автомат «АК-103» и сигнальный пистолет «МР-371», переделанные в боевые аналоги. А также самодельно изготовленные патроны, инструменты для модернизации оружия, полкилограмма пороха. При вынесении приговора судом были учтены смягчающие обстоятельства, а именно раскаяние в содеянном и признание вины. Уголовные дела возбуждены и расследованы следственным органом УФСБ.