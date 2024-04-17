В челябинском районе паводком повредило дом. Фото

17 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Паводок стал причиной ввода режима ЧС в ряде южных районов региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям поврежденного паводком жилого дома в Варне (Челябинская область) выплатят деньги в связи с полной утратой имущества. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор Варненского района Николай Зубов встретился с жильцами подтопленного дома № 144 по улице Советская в селе Варна. На каждого зарегистрированного в доме гражданина выделена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей из средств областного бюджета, направлены документы в региональное министерство социальных отношений для оказания мер социальной поддержки в связи с полной утратой имущества в размере 100 тысяч рублей на каждое зарегистрированное лицо», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате паводка водой смыло часть фундамента и стены дома, он начал проседать, появились трещины. В здании продолжают проживать люди, среди которых есть пожилые люди и маленький ребенок. В ходе беседы с жильцами прокурор ответил на интересующие вопросы и разъяснения по факту выплаты материальной помощи. Решается вопрос о восстановлении разрушенного дома. Прокурор района Николай зубов ответил на вопросы жителей разрушенного дома Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Дома в результате паводка получил серьезные повреждения Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям поврежденного паводком жилого дома в Варне (Челябинская область) выплатят деньги в связи с полной утратой имущества. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор Варненского района Николай Зубов встретился с жильцами подтопленного дома № 144 по улице Советская в селе Варна. На каждого зарегистрированного в доме гражданина выделена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей из средств областного бюджета, направлены документы в региональное министерство социальных отношений для оказания мер социальной поддержки в связи с полной утратой имущества в размере 100 тысяч рублей на каждое зарегистрированное лицо», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате паводка водой смыло часть фундамента и стены дома, он начал проседать, появились трещины. В здании продолжают проживать люди, среди которых есть пожилые люди и маленький ребенок. В ходе беседы с жильцами прокурор ответил на интересующие вопросы и разъяснения по факту выплаты материальной помощи. Решается вопрос о восстановлении разрушенного дома.