Два свердловских мэра оказались в опале у Куйвашева, но им тут же дали шанс

Куйвашев раскритиковал власти Ирбита из-за непопулярного бассейна за 250 млн

17 апреля 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пообещал оставить без финансирования тех, кто не ценит то, что имеет Фото: Илья Московец © URA.RU Главы Ирбита и Ирбитского городского округа Николай Юдин и Алексей Никифоров стали объектами жесткой критики со стороны свердловского губернатора Евгения Куйвашева на закрытом совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Повод — низкая загруженность построенного в 2023 году за 250 млн рублей ФОКа «Олимпиец», рассказали URA.RU три участника встречи. На проблему обратили внимание глава Счетной палаты Елена Новоторженцева (она в целом упрекнула мэров в рачительности) и «социальный» замгубернатора Павел Креков (отмечал, что проблема носит комплексный характер). «Мы строим новые дома культуры, стадионы, площадки, а потом выясняется, что эти громадные площади используются всего на 50%. Кто-то просит отремонтировать зал, а по итогу использует его на полдня для учебного процесса. Все остальное время он стоит», — пересказал суть выступления Крекова один из источников. Услышав про Ирбит, губернатор, по словам другого собеседника, попросил Юдина и Никифорова подняться. И начал отчитывать. «Живете проектами и не используете то, что уже есть. Раз так, за деньгами больше не приходите», — пересказал источник. Другой источник, оценивая политические последствия для Юдина и Никифорова, сказал, что губернатор подбирал слова в «полемическом задоре», и потому преувеличивать не стоит. Собеседник обратил внимание, что закрывая большое совещание, Куйвашев анонсировал, что уже 23 мая проведет в Ирбите выездное заседание правительства. Опытные бюрократы трактуют это как позитивный аппаратный сигнал. Департамент информационной политики региона в telegram-канале по итогам этой части большого совещания выпустил сообщение, что губернатор потребовал от глав муниципалитетов взять под личный контроль загрузку спортивных и культурных учреждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы Ирбита и Ирбитского городского округа Николай Юдин и Алексей Никифоров стали объектами жесткой критики со стороны свердловского губернатора Евгения Куйвашева на закрытом совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Повод — низкая загруженность построенного в 2023 году за 250 млн рублей ФОКа «Олимпиец», рассказали URA.RU три участника встречи. На проблему обратили внимание глава Счетной палаты Елена Новоторженцева (она в целом упрекнула мэров в рачительности) и «социальный» замгубернатора Павел Креков (отмечал, что проблема носит комплексный характер). «Мы строим новые дома культуры, стадионы, площадки, а потом выясняется, что эти громадные площади используются всего на 50%. Кто-то просит отремонтировать зал, а по итогу использует его на полдня для учебного процесса. Все остальное время он стоит», — пересказал суть выступления Крекова один из источников. Услышав про Ирбит, губернатор, по словам другого собеседника, попросил Юдина и Никифорова подняться. И начал отчитывать. «Живете проектами и не используете то, что уже есть. Раз так, за деньгами больше не приходите», — пересказал источник. Другой источник, оценивая политические последствия для Юдина и Никифорова, сказал, что губернатор подбирал слова в «полемическом задоре», и потому преувеличивать не стоит. Собеседник обратил внимание, что закрывая большое совещание, Куйвашев анонсировал, что уже 23 мая проведет в Ирбите выездное заседание правительства. Опытные бюрократы трактуют это как позитивный аппаратный сигнал. Департамент информационной политики региона в telegram-канале по итогам этой части большого совещания выпустил сообщение, что губернатор потребовал от глав муниципалитетов взять под личный контроль загрузку спортивных и культурных учреждений.