Валентина Матвиенко поздравила пермское заксобрание с юбилеем

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прислала поздравление пермским депутатам в связи с 30-летием заксобрания. Текст зачитал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.
«Активная гражданская позиция, высокий профессионализм, уважительное и неравнодушное отношение к людям, эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления позволяют проводить выгодную законодательную политику, направленную на реализацию стратегических планов государства и поступательное развитие региона», — отметила Матвиенко. И отметила, что заксобрание за 30 лет проделало большую работу по созданию нормативно-правовой базы в регионе.
Сам Пушков заявил, что в заксобрании работал два дня (он избирается по партийным спискам, после чего становится сенатором). И поэтому он считает себя связанным с краевым парламентом. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат госдумы Ирина Ивенских рассказала секрет о системе голосования в ГД.
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прислала поздравление пермским депутатам в связи с 30-летием заксобрания. Текст зачитал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Активная гражданская позиция, высокий профессионализм, уважительное и неравнодушное отношение к людям, эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления позволяют проводить выгодную законодательную политику, направленную на реализацию стратегических планов государства и поступательное развитие региона», — отметила Матвиенко. И отметила, что заксобрание за 30 лет проделало большую работу по созданию нормативно-правовой базы в регионе. Сам Пушков заявил, что в заксобрании работал два дня (он избирается по партийным спискам, после чего становится сенатором). И поэтому он считает себя связанным с краевым парламентом. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат госдумы Ирина Ивенских рассказала секрет о системе голосования в ГД.