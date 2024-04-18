WSJ: России необязательно брать Киев для победы в СВО

Захват Киева необязателен для победы России на СВО. Если РФ возьмет под контроль больше территорий на юго-востоке Украины, то это разрушит и приведет в упадок ее экономику, рассказали в The Wall Street Journal.
«Если российские войска не смогут взять Киев, они, тем не менее, смогут взять под контроль больше территорий на юго-востоке Украины. Такая частичная победа России разрушит украинскую экономику и приведет ее в упадок», — написало издание.
По их словам, «благодаря большим природным ресурсам, промышленной мощи и сельскохозяйственному богатству новых территорий» Россия сможет стать сильнее, чтобы завершить СВО победой. Тем не менее, взятие Киева считается наиболее вероятным сценарием.
Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом.
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