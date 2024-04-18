WSJ: России необязательно брать Киев для победы в СВО

18 апреля 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Если Россия возьмет больше территорий на юго-востоке Украины, то это позволит выиграть в СВО, пишет WSJ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Захват Киева необязателен для победы России на СВО. Если РФ возьмет под контроль больше территорий на юго-востоке Украины, то это разрушит и приведет в упадок ее экономику, рассказали в The Wall Street Journal. «Если российские войска не смогут взять Киев, они, тем не менее, смогут взять под контроль больше территорий на юго-востоке Украины. Такая частичная победа России разрушит украинскую экономику и приведет ее в упадок», — написало издание. По их словам, «благодаря большим природным ресурсам, промышленной мощи и сельскохозяйственному богатству новых территорий» Россия сможет стать сильнее, чтобы завершить СВО победой. Тем не менее, взятие Киева считается наиболее вероятным сценарием. Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Захват Киева необязателен для победы России на СВО. Если РФ возьмет под контроль больше территорий на юго-востоке Украины, то это разрушит и приведет в упадок ее экономику, рассказали в The Wall Street Journal. «Если российские войска не смогут взять Киев, они, тем не менее, смогут взять под контроль больше территорий на юго-востоке Украины. Такая частичная победа России разрушит украинскую экономику и приведет ее в упадок», — написало издание. По их словам, «благодаря большим природным ресурсам, промышленной мощи и сельскохозяйственному богатству новых территорий» Россия сможет стать сильнее, чтобы завершить СВО победой. Тем не менее, взятие Киева считается наиболее вероятным сценарием. Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом.