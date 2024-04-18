18 апреля 2024

WSJ: России необязательно брать Киев для победы в СВО

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Репетиция парада победы в пермском гарнизоне с участием министра территориальной безопасности Пермского края Батмазова В.А. Пермь, россия, солдаты, призывники, парад, строй, мобилизация, сво, солдаты в строю
Если Россия возьмет больше территорий на юго-востоке Украины, то это позволит выиграть в СВО, пишет WSJ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Захват Киева необязателен для победы России на СВО. Если РФ возьмет под контроль больше территорий на юго-востоке Украины, то это разрушит и приведет в упадок ее экономику, рассказали в The Wall Street Journal.

«Если российские войска не смогут взять Киев, они, тем не менее, смогут взять под контроль больше территорий на юго-востоке Украины. Такая частичная победа России разрушит украинскую экономику и приведет ее в упадок», — написало издание.

По их словам, «благодаря большим природным ресурсам, промышленной мощи и сельскохозяйственному богатству новых территорий» Россия сможет стать сильнее, чтобы завершить СВО победой. Тем не менее, взятие Киева считается наиболее вероятным сценарием.

Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом.

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Захват Киева необязателен для победы России на СВО. Если РФ возьмет под контроль больше территорий на юго-востоке Украины, то это разрушит и приведет в упадок ее экономику, рассказали в The Wall Street Journal. «Если российские войска не смогут взять Киев, они, тем не менее, смогут взять под контроль больше территорий на юго-востоке Украины. Такая частичная победа России разрушит украинскую экономику и приведет ее в упадок», — написало издание. По их словам, «благодаря большим природным ресурсам, промышленной мощи и сельскохозяйственному богатству новых территорий» Россия сможет стать сильнее, чтобы завершить СВО победой. Тем не менее, взятие Киева считается наиболее вероятным сценарием. Украина опасается, что в 2024 году окончательно проиграет в конфликте с Россией. Такому настроению способствует недостаток вооружения и западной поддержки в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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