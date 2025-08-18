В США поразились разнице в отношении Трампа к Путину и Зеленскому

Politico: разница в отношении Трампа к Путину и Зеленскому контрастирует
Трамп перед встречей с Зеленским возложил на последнего ответственность в завершении конфликта, указано в материале Politico
Разница в отношении президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину и к лидеру Украины Владимиру Зеленскому резко контрастирует. Об этом пишут зарубежные СМИ.

«Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина», — указано в материале. Его опубликовало американское издание Politico.

Ранее, 15 августа, прошла встреча лидеров США и РФ на Аляске. Российскому президенту была расстелена красная ковровая дорожка. Тем временем встреча Трампа и Зеленского с участием Европейских лидеров пройдет 18 августа в Белом доме.

