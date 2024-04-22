В Копейске анонсировали салют на День Победы. Афиша

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Генеральная репетиция парада Победы на Площади революции. Челябинск, знамя победы, красное знамя
В Копейске состоится Парад Победы Фото:

Мэрия Копейска (Челябинская область) опубликовала программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Судя по документу, шествия «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, зато предусмотрены парад и салют.

«Торжественный парад войск и техники состоится в 11:30 9 Мая на проспекте Победы. В парке Победы в 14:00 стартует программа „Копейск — город героев!“ с живой музыкой, мастер-классами, полевой кухней и конкурсом силачей. В 22:00 на стадионе по техническим видам спорта — салют», — говорится в документе.

Также в городе состоится концерт духового оркестра и концерт лучших городских коллективов и приглашенных артистов. Оба мероприятия пройдут на площади Красных партизан.

Помимо центра Копейска, мероприятия пройдут и в поселках
Помимо центра Копейска, мероприятия пройдут и в поселках
Фото:

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Мэрия Копейска (Челябинская область) опубликовала программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Судя по документу, шествия «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, зато предусмотрены парад и салют. «Торжественный парад войск и техники состоится в 11:30 9 Мая на проспекте Победы. В парке Победы в 14:00 стартует программа „Копейск — город героев!“ с живой музыкой, мастер-классами, полевой кухней и конкурсом силачей. В 22:00 на стадионе по техническим видам спорта — салют», — говорится в документе. Также в городе состоится концерт духового оркестра и концерт лучших городских коллективов и приглашенных артистов. Оба мероприятия пройдут на площади Красных партизан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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