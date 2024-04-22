В Копейске анонсировали салют на День Победы. Афиша

22 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Копейске состоится Парад Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Копейска (Челябинская область) опубликовала программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Судя по документу, шествия «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, зато предусмотрены парад и салют. «Торжественный парад войск и техники состоится в 11:30 9 Мая на проспекте Победы. В парке Победы в 14:00 стартует программа „Копейск — город героев!“ с живой музыкой, мастер-классами, полевой кухней и конкурсом силачей. В 22:00 на стадионе по техническим видам спорта — салют», — говорится в документе. Также в городе состоится концерт духового оркестра и концерт лучших городских коллективов и приглашенных артистов. Оба мероприятия пройдут на площади Красных партизан. Помимо центра Копейска, мероприятия пройдут и в поселках Фото: пресс-служба администрации Копейска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Копейска (Челябинская область) опубликовала программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Судя по документу, шествия «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, зато предусмотрены парад и салют. «Торжественный парад войск и техники состоится в 11:30 9 Мая на проспекте Победы. В парке Победы в 14:00 стартует программа „Копейск — город героев!“ с живой музыкой, мастер-классами, полевой кухней и конкурсом силачей. В 22:00 на стадионе по техническим видам спорта — салют», — говорится в документе. Также в городе состоится концерт духового оркестра и концерт лучших городских коллективов и приглашенных артистов. Оба мероприятия пройдут на площади Красных партизан.