Мэрия Копейска (Челябинская область) опубликовала программу праздничных мероприятий ко Дню Победы. Судя по документу, шествия «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, зато предусмотрены парад и салют.
«Торжественный парад войск и техники состоится в 11:30 9 Мая на проспекте Победы. В парке Победы в 14:00 стартует программа „Копейск — город героев!“ с живой музыкой, мастер-классами, полевой кухней и конкурсом силачей. В 22:00 на стадионе по техническим видам спорта — салют», — говорится в документе.
Также в городе состоится концерт духового оркестра и концерт лучших городских коллективов и приглашенных артистов. Оба мероприятия пройдут на площади Красных партизан.
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