Молодой свердловский мэр встретил майские праздники у линии фронта. Фото

Свердловский мэр Вихарев побывал в зоне СВО в начале мая
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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , вихарев григорий
Григорий Вихарев взял с собой депутатов думы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Белоярского округа (Свердловская область) Григорий Вихарев — один из самых молодых мэров региона — провел первую часть майских праздников у линии фронта, в Краснодоне (ЛНР). Оттуда он привез соглашение о сотрудничестве и «священную землю», рассказал URA.RU сам Вихарев.

Его встречал глава Краснодона Сергей Козенко. Подписанный ими документ устанавливает «партнерство между городами в патриотическом воспитании и сохранении традиционных ценностей». «Взаимодействие с одним из ключевых патриотических центров России — родиной легендарных молодогвардейцев — станет основой нового формата патриотического воспитания в округе», — отметил Вихарев.

Вместе с Козенко он также высадил рябины на мемориале молодогвардейцев «Непокороенные». Землю с места гибели участников антифашистской организации заложат в капсулу времени в основании памятного знака, который появится в сквере памяти Белоярского поселка 8 мая.

Вихарев также встретился с военными, выполняющими задачи в зоне спецоперации РФ на Украине. Им он передал письма школьников и важную на фронте продукцию (в том числе тактическое оборудование) на сумму более двух миллионов рублей. «Думаю, взаимодействие [между Белоярским и Краснодоном] будет полезным и для региона. А наш пример станет показательным для других территорий Свердловской области. Новым регионам [России] необходима наша поддержка», — подчеркнул Вихарев.

Григорий Вихарев передал военным необходимое для фронта
Григорий Вихарев передал военным необходимое для фронта
Рябины два мэра высадили на мемориале молодогвардейцев
Рябины два мэра высадили на мемориале молодогвардейцев

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Глава Белоярского округа (Свердловская область) Григорий Вихарев — один из самых молодых мэров региона — провел первую часть майских праздников у линии фронта, в Краснодоне (ЛНР). Оттуда он привез соглашение о сотрудничестве и «священную землю», рассказал URA.RU сам Вихарев. Его встречал глава Краснодона Сергей Козенко. Подписанный ими документ устанавливает «партнерство между городами в патриотическом воспитании и сохранении традиционных ценностей». «Взаимодействие с одним из ключевых патриотических центров России — родиной легендарных молодогвардейцев — станет основой нового формата патриотического воспитания в округе», — отметил Вихарев. Вместе с Козенко он также высадил рябины на мемориале молодогвардейцев «Непокороенные». Землю с места гибели участников антифашистской организации заложат в капсулу времени в основании памятного знака, который появится в сквере памяти Белоярского поселка 8 мая. Вихарев также встретился с военными, выполняющими задачи в зоне спецоперации РФ на Украине. Им он передал письма школьников и важную на фронте продукцию (в том числе тактическое оборудование) на сумму более двух миллионов рублей. «Думаю, взаимодействие [между Белоярским и Краснодоном] будет полезным и для региона. А наш пример станет показательным для других территорий Свердловской области. Новым регионам [России] необходима наша поддержка», — подчеркнул Вихарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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