Свердловский мэр Вихарев побывал в зоне СВО в начале мая

Григорий Вихарев взял с собой депутатов думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Белоярского округа (Свердловская область) Григорий Вихарев — один из самых молодых мэров региона — провел первую часть майских праздников у линии фронта, в Краснодоне (ЛНР). Оттуда он привез соглашение о сотрудничестве и «священную землю», рассказал URA.RU сам Вихарев.

Его встречал глава Краснодона Сергей Козенко. Подписанный ими документ устанавливает «партнерство между городами в патриотическом воспитании и сохранении традиционных ценностей». «Взаимодействие с одним из ключевых патриотических центров России — родиной легендарных молодогвардейцев — станет основой нового формата патриотического воспитания в округе», — отметил Вихарев.

Вместе с Козенко он также высадил рябины на мемориале молодогвардейцев «Непокороенные». Землю с места гибели участников антифашистской организации заложат в капсулу времени в основании памятного знака, который появится в сквере памяти Белоярского поселка 8 мая.

Вихарев также встретился с военными, выполняющими задачи в зоне спецоперации РФ на Украине. Им он передал письма школьников и важную на фронте продукцию (в том числе тактическое оборудование) на сумму более двух миллионов рублей. «Думаю, взаимодействие [между Белоярским и Краснодоном] будет полезным и для региона. А наш пример станет показательным для других территорий Свердловской области. Новым регионам [России] необходима наша поддержка», — подчеркнул Вихарев.

Григорий Вихарев передал военным необходимое для фронта Фото предоставлено Григорием Вихаревым

Рябины два мэра высадили на мемориале молодогвардейцев Фото предоставлено Григорием Вихаревым