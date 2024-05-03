США создали новейшую версию БМП Bradley на основе опыта боев на Украине

Американская армия представила новую модель БМП Bradley, которая создана с учетом опыта военных действий на Украине. Об этом сообщают СМИ.
«Пару дней назад армия США опубликовала фотографии новейшей и самой совершенной Bradley, созданной по результатам боевого применения предыдущих моделей этой машины в ходе украинского конфликта. По результатам презентации, которая прошла на прошлой неделе в штате Мэн, новинка удостоилась титула „самой современной и живучей“ версии этой бронемашины», — сообщает издание «Ридус».
В новую версию встроены улучшенный инфракрасный прицел и блок контроля окружающей среды, чтобы «десант не получил тепловой стресс». Новая Bradley — это результат интеграции системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»).
В «Ридусе» отметили, что только опыт конфликта России и Украины смог ускорить разработку «совершенной» Bradley. Война в Афганистане, Вьетнаме и конфликт на полуострове Корея не имели такого эффекта.
За время спецоперации РФ развенчала множество мифов о превосходстве западной техники. Это наглядно показало контрнаступление Украины в 2023 году. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, даже советская техника до сих может составить конкуренцию иностранному вооружению.
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