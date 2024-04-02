В России развенчали миф о доминировании оружия НАТО в преддверии юбилея альянса

Дипломат Гаврилов: Россия развенчала мифы о превосходстве Запада на поле боя

ВС РФ успешно уничтожают технику Запада на Украине, уточнил Константин Гаврилов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За время проведения спецоперации на Украине Россия развенчала несколько мифов, связанных с якобы превосходством западной военной техники над российскими образцами. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Такими мыслями он поделился в преддверии юбилея НАТО.

«В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — сказал Константин Гаврилов в интервью РИА Новостям, приуроченном к 75-летию НАТО.

Он подчеркнул, что в иностранном вооружении нет ничего уникального и даже советская военная техника на сегодня доминирует над образцами НАТО. Дипломат также уточнил, что в настоящий момент оборонно-промышленный комплекс РФ нарастил свое производство.

В качестве примера успехов ВС РФ и российской техники в частности, Гаврилов приводит в пример уничтоженные танки Leopard и Abrams на поле боя. Также эксперт положительно оценил работу российских танковых экипажей Т-90М, которые успешно уничтожает опорные пункты ВСУ.

Только за последний месяц Украина потеряла на поле боя около пяти американских танков Abrams, на которые изначально делались большие ставки со стороны Запада и Киева. В последний раз танк был уничтожен 30 марта, передает MK.RU. Кроме того, ВСУ продолжают терять и немецкие Leopard. Также с начала СВО Киев лишился шести пусковых установок HIMARS и 27 американских машин Bradley. ВСУ продолжают испытывать нехватку вооружения в целом, сообщает «Национальная служба новостей».