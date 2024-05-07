В Екатеринбурге наркоман выбросился из окна многоэтажки. Фото

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, здравоохранение, город екатеринбург, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Пострадавшего увезли на скорой Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина под веществами выпрыгнул из окна третьего этажа многоэтажного дома. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Наркоман выпрыгнул с третьего этажа на Павла Шаманова, 12. Остался жив, увезли. Он был под веществами», — сказал собеседник. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и группа быстрого реагирования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу скорой помощи. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Академическом районе Екатеринбурга мужчина под веществами выпрыгнул из окна третьего этажа многоэтажного дома. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Наркоман выпрыгнул с третьего этажа на Павла Шаманова, 12. Остался жив, увезли. Он был под веществами», — сказал собеседник. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и группа быстрого реагирования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу скорой помощи. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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