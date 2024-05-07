Пострадавшего увезли на скорой
В Академическом районе Екатеринбурга мужчина под веществами выпрыгнул из окна третьего этажа многоэтажного дома. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Наркоман выпрыгнул с третьего этажа на Павла Шаманова, 12. Остался жив, увезли. Он был под веществами», — сказал собеседник. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и группа быстрого реагирования.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу скорой помощи. На момент публикации ответ получить не удалось.
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