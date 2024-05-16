В Челябинской области прокуратура обеспечила квартирами выпускников интерната

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Трем выпускникам интерната после обращения в прокуратуру выдали соцжилье
Трем выпускникам интерната после обращения в прокуратуру выдали соцжилье Фото:

В селе Кулуево Челябинской области после вмешательства прокуратуры трем выпускникам школы-интерната, оставшимся без попечения родителей, выделили квартиры. Рассмотрение обращения проходило под контролем Генпрокуратуры России по УрФО, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что три человека из Челябинской области остались без родителей и воспитывались в школе-интернате. Несмотря на достижение совершеннолетия, жилье им не предоставлено. Для защиты прав граждан прокуроры обратились в суды и обязали местное самоуправление выделить квартиры заявителям», — сообщили в пресс-службе.

В результате обращения прокуроров молодым людям были предоставлены три благоустроенные квартиры в Челябинске. Площадь каждого жилья составила 32 квадратных метра.

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В селе Кулуево Челябинской области после вмешательства прокуратуры трем выпускникам школы-интерната, оставшимся без попечения родителей, выделили квартиры. Рассмотрение обращения проходило под контролем Генпрокуратуры России по УрФО, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что три человека из Челябинской области остались без родителей и воспитывались в школе-интернате. Несмотря на достижение совершеннолетия, жилье им не предоставлено. Для защиты прав граждан прокуроры обратились в суды и обязали местное самоуправление выделить квартиры заявителям», — сообщили в пресс-службе. В результате обращения прокуроров молодым людям были предоставлены три благоустроенные квартиры в Челябинске. Площадь каждого жилья составила 32 квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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