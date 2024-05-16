В Челябинской области прокуратура обеспечила квартирами выпускников интерната

В селе Кулуево Челябинской области после вмешательства прокуратуры трем выпускникам школы-интерната, оставшимся без попечения родителей, выделили квартиры. Рассмотрение обращения проходило под контролем Генпрокуратуры России по УрФО, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что три человека из Челябинской области остались без родителей и воспитывались в школе-интернате. Несмотря на достижение совершеннолетия, жилье им не предоставлено. Для защиты прав граждан прокуроры обратились в суды и обязали местное самоуправление выделить квартиры заявителям», — сообщили в пресс-службе.
В результате обращения прокуроров молодым людям были предоставлены три благоустроенные квартиры в Челябинске. Площадь каждого жилья составила 32 квадратных метра.
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