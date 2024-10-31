По делу челябинского VIP-полицейского Мельникова сменился суд

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Дело Александра Мельникова отправили из Курчатовского райсуда в Калининский Фото:

Дело о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова ушло по подсудности в Калининский райсуд Челябинска. Об этом URA.RU сообщил адвокат Мельникова Ангелина Малахова.

«Судья Курчатовского суда Евгений Воробьев удовлетворил ходатайство стороны защиты о передаче дело по подсудности. Дело в отношении Мельникова направлено в Калининский районный суд Челябинска», — сообщила URA.RU Малахова.

По ее словам, все действия, инкриминируемые ее подзащитному, совершались на территории отдела полиции «Северо-западный». А это подсудность Калининского районного суда.

«Вместе с тем дело в принципе подлежит возвращению прокурору. Но принимать это решение должен суд, территориальность которого описана в обвинительном заключении», — отметил адвокат.

Мельникова задержали в конце ноября 2022 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, полицейский, желая повысить служебные показания, надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов.

В ходе следствия были «подняты» записи телефонных разговоров между Мельниковым и Хафизовой. Лингвистическая экспертиза этих разговоров, по мнению адвокатов, полностью опровергает версию следствия. Сторона защиты утверждает, что полицейский лишь пытался установить виновного. Другая же экспертиза установила факт фальсификации документов в деле Мельникова. Только этих фактов, по мнению адвокатов, должно было хватить, чтобы вернуть дело на допрасследование, а после и вовсе закрыть. Но материалы передали в суд.

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Дело о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова ушло по подсудности в Калининский райсуд Челябинска. Об этом URA.RU сообщил адвокат Мельникова Ангелина Малахова. «Судья Курчатовского суда Евгений Воробьев удовлетворил ходатайство стороны защиты о передаче дело по подсудности. Дело в отношении Мельникова направлено в Калининский районный суд Челябинска», — сообщила URA.RU Малахова. По ее словам, все действия, инкриминируемые ее подзащитному, совершались на территории отдела полиции «Северо-западный». А это подсудность Калининского районного суда. «Вместе с тем дело в принципе подлежит возвращению прокурору. Но принимать это решение должен суд, территориальность которого описана в обвинительном заключении», — отметил адвокат. Мельникова задержали в конце ноября 2022 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, полицейский, желая повысить служебные показания, надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов. В ходе следствия были «подняты» записи телефонных разговоров между Мельниковым и Хафизовой. Лингвистическая экспертиза этих разговоров, по мнению адвокатов, полностью опровергает версию следствия. Сторона защиты утверждает, что полицейский лишь пытался установить виновного. Другая же экспертиза установила факт фальсификации документов в деле Мельникова. Только этих фактов, по мнению адвокатов, должно было хватить, чтобы вернуть дело на допрасследование, а после и вовсе закрыть. Но материалы передали в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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