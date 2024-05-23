В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Энтузиастов — Чайковского подросток без водительского удостоверения спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы.
«Несовершеннолетний бесправник на девятке спровоцировал массовое ДТП на перекрестке улиц Энтузиастов — Чайковского… (Водитель — прим. URA.RU) летел по улице Энтузиастов и не пропустил Lada Granta… Пострадавших нет… Просто каким-то чудом никто из пешеходов не пострадал. В это время там довольно оживленно. Забор снесли, знак», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается.
Обновлено в 23:23
"Установлено , что за рулем автомобиля ВАЗ находился 18-летний водитель, который не имеет права управления транспортным средством. Молодой человек автомобиль приобрел для себя неделю назад. В отношении него автоинспекторы составили административные материалы по части первой статьи 12.7 КОАП РФ за вождение без прав , а также по части первой статьи12.3 КОАП РФ за отсутствие документов", — сообщили в ведомстве.
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