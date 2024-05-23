В Нижнем Тагиле подросток без прав устроил массовое ДТП. Видео

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В ДТП никто не пострадал (архивное фото)
В ДТП никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Энтузиастов — Чайковского подросток без водительского удостоверения спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы.

«Несовершеннолетний бесправник на девятке спровоцировал массовое ДТП на перекрестке улиц Энтузиастов — Чайковского… (Водитель — прим. URA.RU) летел по улице Энтузиастов и не пропустил Lada Granta… Пострадавших нет… Просто каким-то чудом никто из пешеходов не пострадал. В это время там довольно оживленно. Забор снесли, знак», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается.

Обновлено в 23:23

"Установлено , что за рулем автомобиля ВАЗ находился 18-летний водитель, который не имеет права управления транспортным средством. Молодой человек автомобиль приобрел для себя неделю назад. В отношении него автоинспекторы составили административные материалы по части первой статьи 12.7 КОАП РФ за вождение без прав , а также по части первой статьи12.3 КОАП РФ за отсутствие документов", — сообщили в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Энтузиастов — Чайковского подросток без водительского удостоверения спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы. «Несовершеннолетний бесправник на девятке спровоцировал массовое ДТП на перекрестке улиц Энтузиастов — Чайковского… (Водитель — прим. URA.RU) летел по улице Энтузиастов и не пропустил Lada Granta… Пострадавших нет… Просто каким-то чудом никто из пешеходов не пострадал. В это время там довольно оживленно. Забор снесли, знак», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено в 23:23 "Установлено , что за рулем автомобиля ВАЗ находился 18-летний водитель, который не имеет права управления транспортным средством. Молодой человек автомобиль приобрел для себя неделю назад. В отношении него автоинспекторы составили административные материалы по части первой статьи 12.7 КОАП РФ за вождение без прав , а также по части первой статьи12.3 КОАП РФ за отсутствие документов", — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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