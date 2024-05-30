В Ельцин Центре открыли арт-пространство с вещами за полмиллиона. Фото

30 мая 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

«Ниша» будет доступна для всех с 7 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В арт-галерее Ельцин Центра появилось дополнительное пространство «Ниша». В нем коллекционеры смогут присматриваться к новым картинам, а художники — продавать работы. На открытии новой арт-площадки побывало URA.RU. «Я думаю, что вы не первый раз приходите на выставки в арт-галерею и знаете, что мы работаем и с уральскими художниками. В „Нише“ мы решили продолжать нашу миссию и работать с ними уже в формате знакомства зрителей с художниками — как уже известными, так и молодыми, и помогать начинающим коллекционерам», — пояснила директор арт-галереи Светлана Усольцева. «Ниша» будет существовать вне контекста выставок. Здесь уже представлены живопись, графика, работы в смешанной технике и фотографии, стоимость одной работы может варьироваться от 3500 до 500 тысяч рублей. Среди известных деятелей искусств, которые решили продать свои картины, — Ксения Маркелова, Настя Франц, Наталья Пастухова, Владимир Селезнев, Sobachia kartoha и другие. 30 мая площадку презентовали в закрытом формате — под танцевальный перфоманс и диджей-сет, пространство станет доступно для всех посетителей с 7 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В арт-галерее Ельцин Центра появилось дополнительное пространство «Ниша». В нем коллекционеры смогут присматриваться к новым картинам, а художники — продавать работы. На открытии новой арт-площадки побывало URA.RU. «Я думаю, что вы не первый раз приходите на выставки в арт-галерею и знаете, что мы работаем и с уральскими художниками. В „Нише“ мы решили продолжать нашу миссию и работать с ними уже в формате знакомства зрителей с художниками — как уже известными, так и молодыми, и помогать начинающим коллекционерам», — пояснила директор арт-галереи Светлана Усольцева. «Ниша» будет существовать вне контекста выставок. Здесь уже представлены живопись, графика, работы в смешанной технике и фотографии, стоимость одной работы может варьироваться от 3500 до 500 тысяч рублей. Среди известных деятелей искусств, которые решили продать свои картины, — Ксения Маркелова, Настя Франц, Наталья Пастухова, Владимир Селезнев, Sobachia kartoha и другие. 30 мая площадку презентовали в закрытом формате — под танцевальный перфоманс и диджей-сет, пространство станет доступно для всех посетителей с 7 июня.