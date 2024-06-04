Минприроды подготовит план по защите Орска от затоплений

«Ведомости»: Орск защитят от затоплений на основе математического моделирования

В Минприроды РФ подготовят проект по защите Орска от затоплений (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минприроды РФ на основе математического моделирования подготовит комплексный план мероприятий по защите Орска (Оренбургская область) от затоплений. О необходимости разработки подобного документа говорится в проекте постановления, разработанном ведомством.

«В проекте постановления говорится о необходимости технико-экономического обоснования (ТЭО) мероприятий по защите Орска от затоплений. Результатом этого обоснования на основе математического моделирования должен стать комплексный план мероприятий по защите города от затоплений», — говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, пишут «Ведомости».

В Минприроды объясняют такую необходимость изменениями природно-климатических условий и «наносимыми от паводковых вод ущербами». ТЭО предполагает проведение анализа для создания тех или иных защитных мер, в том числе строительство новых защитных сооружений.

Анализ включает в себя тщательное изучение гидрологических условий, потенциального ущерба от затоплений и минимизации рисков, пояснил «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. В документе, с учетом причин весеннего стихийного бедствия, будет предложен обновленный комплекс оперативных мер и инженерно-технических условий.

Эксперт уточнил, что в последнем пункте речь пойдет о создании условий для отвода паводковых вод, их регулирования с помощью водохранилищ. Для обоснования необходимости таких мероприятий в бюджет Оренбургской области потребуется направить 94 миллиона рублей, говорится в тексте к проекту закона.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В зоне затопления оказались более 4,5 домов. Мэр Орска Василий Козупица 3 апреля провел инспекцию дамбы и не увидел угрозы прорыва. В соцсети он написал, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность, пишет «Национальная служба новостей».