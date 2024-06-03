03 июня 2024

Челябинские минометчики показали штурмового козла и звериный отряд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чехия, Прага, разное, зоопарк, козёл
Челябинским бойцам СВО помогает штурмовой козел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинцы из 228-го полка ВС РФ продемонстрировали свой «хвостато-рогатый спецотряд», дислоцированный на передовой. В его состав входят необычные бойцы: козел Роберт, коты Бегемот и Скрипун, а также пес Немец, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий

«На страже порядка на передовой вместе с парнями стоят коты, собака и даже штурмовой козел», — говорится в видеоблагодарности, присланной минометчиками в ответ на полученную гуманитарную помощь, включающую рации и бинокли. Козел Роберт проявил равнодушие к прилетам и проникся симпатией к одному из южноуральских бойцов, после чего был принят в команду.

Коты Бегемот и Скрипун из Авдеевки пережили обстрелы и бомбардировки, но теперь нашли уют и безопасность в блиндажах, где предпочитают оставаться рядом с едой и теплом. Скрипун даже набрал вес от постоянных угощений солдат. Пес Немец самостоятельно пришел к бойцам и был также принят в их ряды. В следующую партию гумпомощи активисты ОНФ решили добавить вкусности для звериного спецотряда.

Ранее URA.RU сообщало, что авиабомба накрыла блиндаж челябинцев на передовой. Все остались живы, но потеряли часть укрытия, техники и вещей. Активисты ОНФ начали срочный сбор помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы из 228-го полка ВС РФ продемонстрировали свой «хвостато-рогатый спецотряд», дислоцированный на передовой. В его состав входят необычные бойцы: козел Роберт, коты Бегемот и Скрипун, а также пес Немец, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий «На страже порядка на передовой вместе с парнями стоят коты, собака и даже штурмовой козел», — говорится в видеоблагодарности, присланной минометчиками в ответ на полученную гуманитарную помощь, включающую рации и бинокли. Козел Роберт проявил равнодушие к прилетам и проникся симпатией к одному из южноуральских бойцов, после чего был принят в команду. Коты Бегемот и Скрипун из Авдеевки пережили обстрелы и бомбардировки, но теперь нашли уют и безопасность в блиндажах, где предпочитают оставаться рядом с едой и теплом. Скрипун даже набрал вес от постоянных угощений солдат. Пес Немец самостоятельно пришел к бойцам и был также принят в их ряды. В следующую партию гумпомощи активисты ОНФ решили добавить вкусности для звериного спецотряда. Ранее URA.RU сообщало, что авиабомба накрыла блиндаж челябинцев на передовой. Все остались живы, но потеряли часть укрытия, техники и вещей. Активисты ОНФ начали срочный сбор помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...