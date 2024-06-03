Челябинцы из 228-го полка ВС РФ продемонстрировали свой «хвостато-рогатый спецотряд», дислоцированный на передовой. В его состав входят необычные бойцы: козел Роберт, коты Бегемот и Скрипун, а также пес Немец, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий
«На страже порядка на передовой вместе с парнями стоят коты, собака и даже штурмовой козел», — говорится в видеоблагодарности, присланной минометчиками в ответ на полученную гуманитарную помощь, включающую рации и бинокли. Козел Роберт проявил равнодушие к прилетам и проникся симпатией к одному из южноуральских бойцов, после чего был принят в команду.
Коты Бегемот и Скрипун из Авдеевки пережили обстрелы и бомбардировки, но теперь нашли уют и безопасность в блиндажах, где предпочитают оставаться рядом с едой и теплом. Скрипун даже набрал вес от постоянных угощений солдат. Пес Немец самостоятельно пришел к бойцам и был также принят в их ряды. В следующую партию гумпомощи активисты ОНФ решили добавить вкусности для звериного спецотряда.
Ранее URA.RU сообщало, что авиабомба накрыла блиндаж челябинцев на передовой. Все остались живы, но потеряли часть укрытия, техники и вещей. Активисты ОНФ начали срочный сбор помощи.
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