Суд закрыл еще одного поставщика «Жизньмарта» после массового отравления

04 июня 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Всего под претензии санврачей попали более десяти фабрик Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл еще одного поставщика «Жизньмарта» после массового отравления потребителей. В этот раз под претензии санврачей попала фабрика ИП Алсу Мутигуллиной, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Постановляю признать ИП виновным, приостановить работу предприятия на 30 суток. Срок исчислять с фактического приостановления деятельности», — озвучила решение судья Кристина Микрюкова. Фабрика поставляла в «Жизньмарт» домашние оладьи с малиновым вареньем и сметаной, баварские колбаски, красное карри с куриным филе и ананасами, ньюки со сливочно-грибным соусом, салаты с белыми груздями, киноа и цезарь с креветками, свиную вырезку в хрустящей панировке с печеным картофелем, свинину с рисом в азиатском медовом соусе, смузи с бананом, грушей, сельдереем, ванилью и ягодами. Санврачи выявили три нарушения у поставщика: отсутствует документация (ХАССП), у разделочных досок были дефекты, горячие блюда и грязная посуда неправильно транспортировалась. Адвокат ИП Георгий Краснов в суде заявил, что все нарушения были устранены. Представитель Роспотребнадзора сказала, что на предприятии была выявлена сальмонелла. С конца мая фабрика Мутигуллиной стала уже как минимум пятой, которую закрыли по решению суда. Деятельность поставщиков приостанавливают после вспышки отравлений екатеринбуржцев. По данным Роспотребнадзора, вирусы сальмонеллы, ротовируса и норовируса были выявлены у 18 горожан. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко пообещал выплатить больным по миллиону рублей, после этого многие жители стали специально пытаться подхватить инфекцию. Под закрытия уже попали фабрики Романа Шабалды, Максима Яровикова, Михаила Курмачева и Луизы Гумаровой. Некоторые поставщики отказались сотрудничать с сетью, чтобы избежать многочисленных проверок. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл еще одного поставщика «Жизньмарта» после массового отравления потребителей. В этот раз под претензии санврачей попала фабрика ИП Алсу Мутигуллиной, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Постановляю признать ИП виновным, приостановить работу предприятия на 30 суток. Срок исчислять с фактического приостановления деятельности», — озвучила решение судья Кристина Микрюкова. Фабрика поставляла в «Жизньмарт» домашние оладьи с малиновым вареньем и сметаной, баварские колбаски, красное карри с куриным филе и ананасами, ньюки со сливочно-грибным соусом, салаты с белыми груздями, киноа и цезарь с креветками, свиную вырезку в хрустящей панировке с печеным картофелем, свинину с рисом в азиатском медовом соусе, смузи с бананом, грушей, сельдереем, ванилью и ягодами. Санврачи выявили три нарушения у поставщика: отсутствует документация (ХАССП), у разделочных досок были дефекты, горячие блюда и грязная посуда неправильно транспортировалась. Адвокат ИП Георгий Краснов в суде заявил, что все нарушения были устранены. Представитель Роспотребнадзора сказала, что на предприятии была выявлена сальмонелла. С конца мая фабрика Мутигуллиной стала уже как минимум пятой, которую закрыли по решению суда. Деятельность поставщиков приостанавливают после вспышки отравлений екатеринбуржцев. По данным Роспотребнадзора, вирусы сальмонеллы, ротовируса и норовируса были выявлены у 18 горожан. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко пообещал выплатить больным по миллиону рублей, после этого многие жители стали специально пытаться подхватить инфекцию. Под закрытия уже попали фабрики Романа Шабалды, Максима Яровикова, Михаила Курмачева и Луизы Гумаровой. Некоторые поставщики отказались сотрудничать с сетью, чтобы избежать многочисленных проверок. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.