Челябинская область определилась с главными целями до 2030 года. Фото

В Челябинской области целью до 2030 года стало привлечение молодежи

05 июня 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Одним из ключевых проектов региона станет курортный фан-парк под Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главными проектами в Челябинской области до 2030 года стали территория «Притяжение» в Магнитогорске, межвузовский кампус и курортный фан-парк «Привилегия» в столице региона. Планы озвучили 5 июня на Днях Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ключевое отличие нашего проекта в том, что мы постарались максимально синхронизировать инфраструктуру с наполнением того, что там будет происходить. Челябинский кампус выбрал три направления: интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, а также экология и живые системы», — сообщил министр образования и науки региона Виталий Литке. Межвузовский кампус в Челябинске Проект предполагает создать новое пространство для взаимодействия промышленности и науки, а также стать местом притяжения для молодежи региона и России. Предполагается возвести общежитие на 3,4 тысячи человек, лаборатории, конференц-залы. Реализация находится на активной фазе строительства, следующий этап предполагает создание учебно-научного комплекса совместно с институтом науки и технологий «Сколково» (Москва). По проекту уже готовы сотрудничать порядка 60 компаний, желающих открыть лаборатории в кампусе. Проект «Территория Притяжения» в Магнитогорске «Территория Притяжения» станет городским курортом Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В планах правительства изменить и облик Магнитогорска. Там возведут «Территорию Притяжения». В курортный проект включили масштабную парковую территорию и строительство нежилой недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Инвестором стал бизнесмен Виктор Рашников. Средства из федерального и регионального бюджетов пойдут на реконструкцию инженерных сетей, парковок и дорог. Одна из целей — привлечение туристов и увеличение населения Магнитогорска. Курортный фан-парк «Притяжение» вблизи Челябинска «Город — это центр конкуренции. Мы конкурируем за то, кто тут будет жить. Для этого мы придумали, как мы его для себя назвали, городской курорт. На 84 гектарах земли мы уже построили яхт-клуб и насыпаем две искусственные горы для горнолыжного курорта», — презентовал проект гендиректор компании «Апри» Евгений Козлов. В проект фан-парка также включили аквапарк, термальный курорт и пляжную зону на 20 тысяч квадратных метров. Еще 40 тысяч квадратных метров займет коммерческое жилье, включая четырехзвездочную гостиницу, а на фуд-зону, шопинг-центры и другие развлечения уйдет 60 тысяч квадратных метров. Презентация проектов Челябинской области завершилась выступлением танцевального ансамбля «Урал». Артисты исполнили народную композицию «Ложкари». Во второй день Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ субъекты представляют ключевые проекты развития до 2030 года. С презентациями выступят представители Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Деловая программа началась с пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» 4 июня. Уральский Полпред Владимир Якушев открыл Дни макрорегиона, предложив губернаторам написать на стенде свои мечты и прикоснуться к Кубку особого сплава. Текслер пожелал любви и счастья,, а также стать Челябинской области регионом безграничных возможностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главными проектами в Челябинской области до 2030 года стали территория «Притяжение» в Магнитогорске, межвузовский кампус и курортный фан-парк «Привилегия» в столице региона. Планы озвучили 5 июня на Днях Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ключевое отличие нашего проекта в том, что мы постарались максимально синхронизировать инфраструктуру с наполнением того, что там будет происходить. Челябинский кампус выбрал три направления: интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, а также экология и живые системы», — сообщил министр образования и науки региона Виталий Литке. Проект предполагает создать новое пространство для взаимодействия промышленности и науки, а также стать местом притяжения для молодежи региона и России. Предполагается возвести общежитие на 3,4 тысячи человек, лаборатории, конференц-залы. Реализация находится на активной фазе строительства, следующий этап предполагает создание учебно-научного комплекса совместно с институтом науки и технологий «Сколково» (Москва). По проекту уже готовы сотрудничать порядка 60 компаний, желающих открыть лаборатории в кампусе. В планах правительства изменить и облик Магнитогорска. Там возведут «Территорию Притяжения». В курортный проект включили масштабную парковую территорию и строительство нежилой недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Инвестором стал бизнесмен Виктор Рашников. Средства из федерального и регионального бюджетов пойдут на реконструкцию инженерных сетей, парковок и дорог. Одна из целей — привлечение туристов и увеличение населения Магнитогорска. «Город — это центр конкуренции. Мы конкурируем за то, кто тут будет жить. Для этого мы придумали, как мы его для себя назвали, городской курорт. На 84 гектарах земли мы уже построили яхт-клуб и насыпаем две искусственные горы для горнолыжного курорта», — презентовал проект гендиректор компании «Апри» Евгений Козлов. В проект фан-парка также включили аквапарк, термальный курорт и пляжную зону на 20 тысяч квадратных метров. Еще 40 тысяч квадратных метров займет коммерческое жилье, включая четырехзвездочную гостиницу, а на фуд-зону, шопинг-центры и другие развлечения уйдет 60 тысяч квадратных метров. Презентация проектов Челябинской области завершилась выступлением танцевального ансамбля «Урал». Артисты исполнили народную композицию «Ложкари». Во второй день Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ субъекты представляют ключевые проекты развития до 2030 года. С презентациями выступят представители Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Деловая программа началась с пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» 4 июня. Уральский Полпред Владимир Якушев открыл Дни макрорегиона, предложив губернаторам написать на стенде свои мечты и прикоснуться к Кубку особого сплава. Текслер пожелал любви и счастья,, а также стать Челябинской области регионом безграничных возможностей.