24 июня 2024

В Кремле раскрыли, где планируют встретиться Путин и Эрдоган

Песков: президенты России и Турции планируют провести переговоры в Астане
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и Турции Фото:

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган планируют встретиться в столице Казахстана Астане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция ожидает встречи с Владимиром Путиным. ПО его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается.

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган планируют встретиться в столице Казахстана Астане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Ранее глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция ожидает встречи с Владимиром Путиным. ПО его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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