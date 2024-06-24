В Кремле раскрыли, где планируют встретиться Путин и Эрдоган

Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и Турции
Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган планируют встретиться в столице Казахстана Астане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — сказал Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция ожидает встречи с Владимиром Путиным. ПО его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается.
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