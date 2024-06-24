В Кремле раскрыли, где планируют встретиться Путин и Эрдоган

Песков: президенты России и Турции планируют провести переговоры в Астане

24 июня 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган планируют встретиться в столице Казахстана Астане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Ранее глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция ожидает встречи с Владимиром Путиным. ПО его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган планируют встретиться в столице Казахстана Астане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Ранее глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция ожидает встречи с Владимиром Путиным. ПО его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается.